MOST PREDLAŽE DA SE STOPA PDV-A NA ZAŠTITNU OPREMU SMANJI NA 5 POSTO: ‘Rasteretio bi se cijeli sustav’

Čelnik Mosta Božo Petrov dodao je da će izmjenu prijedloga Zakona o PDV-u uputiti u saborsku proceduru, u kojoj Most ima još ukupno devet zakona koji bi trebali poslužiti kao pomoć poduzetnicima i građanima u rasterećenju krize

Most je u subotu predstavio svoj prijedlog izmjene Zakona o PDV-u kojim želi da se na pet posto smanji porez na dodanu vrijednost za svu zaštitnu opremu kojom se sprječava širenje koronavirusa.

“Želimo da se porez na dodanu vrijednost smanji za svu zaštitnu opremu, uključujući rukavice, maske, vizire, dezinficijense i sve drugo što se koristi u sprečavanju širenja zaraze poput koronavirusa. Smatramo da je to u ovom trenutku primjeren prijedlog i da bi se time rasteretio cijeli sustav opskrbe tih proizvoda”, rekao je novinarima voditelj ekonomskog savjeta Mosta Mislav Kraljević.

Kraljević je istaknuo da se nadaju da će prijedlog što prije biti na dnevnom redu Hrvatskog sabora i da će imati podršku ostalih parlamentarnih stranaka.

“Od samog izbijanja ove krize Most je odmah, u samome startu, predstavljao mjere. Kao što smo odmah rekli da treba ići otpis, a ne odgoda, da treba moratorij na kredite i ovrhe”, naglasio je Petrov.

Na pitanje kako komentiraju Vladino odbijanje SDP-ova prijedloga o moratoriju na kredite, Petrov je kazao da je Most to predlagao od samog početka, ali su uz moratorij na kredite i kamate, predlagali i obustavu ovrha.

“Nažalost, iako smo to predlagali prije Uskrsa, Vlada to nije, zbog njima znanih razloga, riješila prije Uskrsa. Izašli su s tim nakon Uskrsa, ponudili su polovično rješenje, a nažalost nisu uopće razmislili o moratoriju na kredite i kamate u ovom razdoblju dok ljudi nemaju mogućnost za raditi”, istaknuo je Petrov.

O parlamentarnim izborima

Petrov je također komentirao i održavanje parlamentarnih izbora.

“U svakom slučaju ova kriza će trajati jer virus treba proći kroz populaciju, mjere će se nekad pojačati a nekad olabaviti, ali virus će trajati. Iz tog razloga mislim kako je najadekvatnije da Vlada omogući elektroničko i dopisno glasovanje”, rekao je Petrov.

O medijskim navodima o potezu čelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića, koji je preselio karantenu u privatni hotel, Petrov nije htio komentirati.

“Nemam tu što komentirati, ako su adekvatni uvjeti u gradskoj ustanovi ili u gradskom vlasništvu, a to se prebacuje u privatno vlasništvo, on očito računa s tim da je bolja izmjena dobara sada, je li to između njegovih kumova, prijatelja, postoji li tu sukob interesa ili klijentelizam ili korupcija, ja ću prepustiti nadležnim institucijama da obave svoj posao”, poručio Petrov.