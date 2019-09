MOST PODRŽAO MIROSLAVA ŠKORU: ‘On je osoba koja ima šansu promijeniti situaciju u zemlji’

Mostovac je naglasio da ‘predsjednik ne može biti fikus’ i da ‘za povjerenje građana treba dobiti odgovarajuće ovlasti i samim time ih aktivno koristiti’

Stranka Most dala je svoju podršku pjevaču Miroslavu Škori kao predsjedničkom kandidatu. Kako javlja N1, Glavni odbor Mosta želi da budući predsjednik štiti interese svih građana, a ne velikih stranaka. Oni smatraju da je osoba koja će to činiti upravo Škoro pa je on njihov favorit koji je dobio potporu.

“On je osoba koja ima šansu promijeniti situaciju u zemlji”, rekao je Božo Petrov.

Petrov je dodao da je odluka donesena većinom glasova. Mostovac je naglasio da “predsjednik ne može biti fikus” i da “za povjerenje građana treba dobiti odgovarajuće ovlasti i samim time ih aktivno koristiti.”