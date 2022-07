Umirovljena novinarka HRT-a Branka Šeparović, koja je dugi niz godine u udrugi "Pelješki most" kaže kako je "Most Pelješac", po njezinome mišljenju, promašeno ime, koje u sebi ne nosi nikakvu poruku, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Pelješac u tom smislu nije čak ni toponim, to je tek obična tabla postavljena dok se ne nađe pravo ime, a tehnički i birokratski 'Hrvatske ceste' imaju sve poslovne ugovore i tehničku dokumentaciju upravo pod imenom 'Most kopno – Pelješac'. Dakle, navedena je lokacija gradnje, a ne ime mosta koje je odabrano s nekim razlogom. Ime mosta koji spada u javne projekte ne donose državne tvrtke koje su sudjelovale u njegovoj realizaciji, kao što su 'Hrvatske ceste', nego Vlada Republike Hrvatske", kaže Šeparović.

Dala i novi prijedlog za naziv

Njezin je prijedog da se most nazove 'Europa'.

"Ona je iz mora uzdignuto kopno i spoj različitosti u međusobnom skladu, razumijevanju i prihvaćanju. Europa s dva posto ukupnoga svjetskog stanovništva i 11 posto teritorija planeta, širom otvorenih vrata prima i predaje dalje dosege ljudskoga genija", objašnjava novinarka Šeparović.

Ne može se ni pomiriti s činjenicom da je ime 'Most Pelješac' gramatički neispravno.

"Logično je i ispravno 'Pelješki most', no sve ukazuje na to da most 'Europa' jednostavno nema alternativu. Europa je šira domovina hrvatskoga genija Fausta Vrančića, koji joj je s kraja petnaestog na šesnaesto stoljeće, među inim izumima, darovao i onaj ovješenog mosta. Svi do sada izgrađeni, pa i ovaj europski most u Hrvatskoj, tako pamte svoga konstruktora, kao i ovaj koji bi trebalo nazvati Europa jer ga svrstava u pet strateški najvažnijih točaka na našem kontinentu", tvrdi Branka Šeparović.