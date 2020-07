MOST OŠTRO REAGIRAO NA GAŠENJE PROIZVODNJE MEGGLEA: ‘Je li to projekt Slavonija, Baranja, Srijem? Bojimo se što nam još i stiže’

‘Uz sva upozorenja i govor o potrebnoj brizi za vrijednog radnika, poljoprivrednika, stočara, jedino što imamo je gašenje tvornica, gašenje postrojenja, otkazi, smanjenje proizvodnje, iseljavanje’, kažu iz Mosta

Stigla je oštra reakcija Mosta na vijest o gašenju proizvodnje Megglea u Osijeku. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Je li to projekt Slavonija, Baranja, Srijem? Je li to sigurnost? Je li to sigurna Hrvatska? Prošli su izbori pa se sad vide činjenice i konkretni rezultati svih tih projekata u našoj Slavoniji!

Nakon što smo u svibnju čuli najavu o gašenju tvornice šećera Viro u Virovitici, gdje je bez posla ostalo oko 180 radnika, stižu nam nove šokantne vijesti o gašenju Meggle proizvodnje u Osijeku nakon koje će bez posla ostati oko 160 radnika. To nisu samo ta radna mjesta iz tih poduzeća, to su dalekosežne posljedice za njihove obitelji, za sve dobavljače, prerađivače, za sve one koji se bave poljoprivredom u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Uz sva upozorenja i govor o potrebnoj brizi za vrijednog radnika, poljoprivrednika, stočara, jedino što imamo je gašenje tvornica, gašenje postrojenja, otkazi, smanjenje proizvodnje, iseljavanje.

‘Bojimo se što nam još i stiže’

Narod ne odustaje, narod se bori, narod je vrijedan, ali kako izdržati takvu nebrigu vlasti. Takvu nebrigu onih koji obećavaju sigurnost, koji vole svoje, onih koji su rekli da će im se desna ruka osušiti ako zaborave Slavoniju, onih koji se inate, a očigledno je da sva njihova djela samo štete Slavoniji i Baranji. Bojimo se što nam još i stiže, jer takvih načinom rada vjerujemo da će se sve više prikazivati “plodovi” takvih poteza i odnosa prema poljoprivredi, odnos prema radniku, odnos prema hrvatskom seljaku.

Onaj tko voli ovaj kraj ne može stajati po strani, ne može ni šutjeti, nego pokušati sve da se Slavonija napokon probudi!

Apeliramo na Vladu RH i Andreja Plenkovića da objavi i potvrdi učinke Projekta Slavonija: zatvaranje tvornica, uništavanje proizvodne infrastrukture u koju se godinama ulagalo i moderniziralo, ostavljanje zaposlenika, dobavljača i njihovih obitelji bez sigurne egzistencije.

I konačno ih pitamo jesu li mogli i je li još uvijek mogu učiniti nešto da ova proizvođačka tvrtka u Osijeku ostane aktivna? Ili je ovo samo jedan u nizu učinaka Projekta Slavonija?”, pitaju se.

Podsjetimo, odluka tvrtke Meggle Hrvatska o gašenju proizvodnog pogona u Osijeku mnoge je iznenadila. Osim otkaza za 160 radnika ove tvrtke, obustavom proizvodnje dolazi i do otkaza ugovora sa 200 kooperanata, malih OPG-ova od kojih je Meggle otkupljivao sirovo mlijeko.

Vučemilović: Meggleovim gašenjem HDZ-ov Projekt Slavonija “ide dalje”

Novoizabrana saborska zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović u četvrtak je najavu tvrtke Meggle da će do kraja godine ugasiti proizvodnju u Hrvatskoj ironično prokomentirala riječima da time HDZ-ov Projekt Slavonija “ide dalje”.

“Najprije se zatvorila šećerana u Virovitici, a sad i mljekara u Osijeku. Nekoliko stotina ljudi ostaje bez posla jer je šećerana poticala proizvodnju šećerne repe u Srbiji, a vlasnik mljekare ima dovoljno proizvodnih kapaciteta u Kragujevcu i Bihaću”, napisala je Vučemilović na svom facebook profilu.

Obje tvrtke su u privatnom vlasništvu i vlasnici donose odluke koje će im osigurati profitabilnost poslovanja. Postavlja se, dodaje, pitanje što rade Vlada i lokalni čelnici dok njihovi sugrađani ostaju bez svojih radnih mjesta.

“Zar je to sigurnost kojom su mahali u predizbornoj kampanji? Zar to nisu vijesti koje traže angažman kako šire tako i lokalne zajednice?”, pita Vučemilović te dodaje da Domovinski pokret u ovih nekoliko mjeseci od osnivanja stalno ukazuje na probleme gospodarstva koji se moraju hitno početi rješavati.

Ističe da Hrvatska nije poželjna destinacija investitorima zbog korupcije i klijentelizma, neefikasnog pravosuđa, neučinkovite javne uprave te visokih poreza i davanja. Dok to ne riješimo i dalje će investitori zaobilaziti Hrvatsku, a postojeći izmještati proizvodnju drugdje, poručila je.

“Što gospodin Plenković i njegovi ministri misle učiniti da se to zaustavi?”, upitala je Vučemilović.

Tvrtka Meggle Hrvatska je u četvrtak objavila da restrukturira poslovanje u Hrvatskoj i do kraja godine gasi proizvodnju u Osijeku, pri čemu će otkaz dobiti oko 160 radnika čija se radna mjesta gase.