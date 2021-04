MOST ORGANIZIRAO OKUPLJANJE ZA NAPADNUTE VOLONTERKE: ‘Kukavički ste udarili dvije djevojke, no nas je puno, puno više!’

Na mjestu gdje su napadnute dvije njihove volonterke, Most je organizirao druženje s mladima

Dvije volonterke Mosta napadnute su u petak poslijepodne na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Nakon što je stranka, ali i dio političkih suparnika u brobi za gradonačelničku fotelju na lokalnim izborima, osudio napad, tijekom večeri je na istom mjestu za njih organizirano druženje.

“Nakon potresnog događaja koji se danas dogodio na glavnom zagrebačkom trgu u kojem su naše mlade volonterke Lea i Magdalena brutalno napadnute dok su na štandu prikupljale potpise za gradonačelničku kandidaturu Zvonimira Troskota, naš odgovor je – zajedništvo! Most se, ovaj Most kojeg ste napali danas, ne vrti oko jednog čovjeka, oko nekolicine pojedinaca!

Most je bedem u liku dviju djevojaka koje su hrabro stale iza svojih ideala, bedem koji svakodnevno jača dolaskom svih koji mu daju podršku i priključuju se! Most je prilika! Most su mladi! Most je vrijeme pred nama, čistoća kojom smo naoružani, jasnoća vizije, upornost želje, određenost cilja – moje ‘JA’ da se umanjuje, a država i narod u njoj jačaju i rastu. ‘JA’ je tek sredstvo, komadić snage skrivene u svemu što dolazi i čega se boje močvare ustajalih i dotrajalih politika! Kukavički ste udarili dvije djevojke, no nas je puno, puno više! Naše je najjače oružje jedinstvo, ono kojeg se vi najviše bojite, pred kojim najviše strepite i koje nikada nećete imati!”, poručili su iz stranke.

Na njihovom se Twitteru pojavio video gdje čelnici stranke i mnoštvo mladih pjevaju i zabavljaju se na mjestu napada. “Pogledajte koliko se mladih okupilo večeras na našem štandu na Trgu nakon brutalnog napada na naše mlade volonterke. Od večeras je ne samo časno nego i sigurno stajati uz Most”, navode iz Mosta na Twitteru.