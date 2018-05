MOST ODGOVORIO DALIĆKI: ‘Svi dečki naše Margaret Thatcher završili su kao savjetnici s milijunskim nagradama’

‘Nikoga od ljudi iz Mosta nema u toj korespondenciji, vidljivo je tko kreira cijeli proces’, kazao je Grmoja

U Hrvatskom saboru održana je press konferencija stranke Most iz koje su se osvrnuli na privatne mailove putem kojih je ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić komunicirala s ljudima koji su kasnije postali odlično plaćeni savjetnici u Agrokoru i s kojima je na krajnje netransparentan način dogovarala lex Agrokor i tajne sastanke u zagrebačkim ‘niskoprofilnim’ restoranima.

Premijer Andrej Plenković i Dalić jučer su se, nakon upita novinara zainteresiranih za temu, branili tvrdnjama da je Most zatražio angažiranje vanjskih stručnjaka te da je ta stranka bila upoznata s cijelim procesom. Mostovci Nikola Grmoja i Tomislav Panenić sazvali su konferenciju kako bi se osvrnuli na te tvrdnje.

Most: Sve ovo pokazuje kako smo bili u pravu da Dalić mora otići

‘Osvrnut ćemo se na korespondenciju koja je jučer objavljena na portalu Index.hr, ali i na reakcije Vlade na tu aferu. Ono što je objavljeno potvrđuje da je ono što mi govorimo posljednjih godinu dana da je Dalić vodila cijeli ovaj proces, da ga je formirala oblikovala. To ukazuje da su svi detalji oko lex Agrokora komunicirani i odrađeni izvan institucija. Koji su bili motivi Martine Dalić pokazuje to što su svi dečki naše Margaret Thatcher završili kao savjetnici u Agrokoru s milijunskim nagradama i to je posebno sporno. Zbog toga je morao otići Ramljak, a mi smo svi iz oporbe govorili kako to nije dovoljno i da mora otići i Dalić. Pokrenuli smo opoziv i Dalić je spašena tankom većinom, a svi ovi novi detalji pokazuju da smo bili u pravu. One zastupnike koji su digli ruku za Martinu Dalić, novinari bi trebali pitati stoje li i dalje iza Martine Dalić’, rekao je Grmoja.



Dalić i Plenković moraju objasniti sadržaj prepiske

Plenković je, kazao je, ‘i dalje čvrsto na liniji obrane Martine Dalić’. ‘Pokušao je vrlo neuspješno prebaciti odgovornost na Most. Ako je Most odgovoran za ovo, zašto smo ubrzo nakon toga izašli iz Vlade i zašto smo na Vladi glasovali protiv ministra Zdravka Marića. Nikoga od ljudi iz Mosta nema u toj korespondenciji, vidljivo je tko kreira cijeli proces. Jučer nismo vidjeli odgovore na pitanja. I Dalić i Plenković moraju objasniti sadržaj ove prepiske, a ne spinom prebacivati odgovornost na ljude koji s tim nemaju nikakve veze. Ministrica Dalić je odgovorna jer je cijeli proces provodila, ona je komunicirala s tom neformalnom grupom. Kakve veze financijski stručnjaci imaju s pravnim pitanjima pisanja lex Agrokora. Samo jedan čovjek u toj ekipi ima nekakve veze s tim, a to je gospodin Šavorić. Postavljam pitanje kako je on dospio u tu grupu, tko ga je imenovao, tko ga je pozvao, zašto baš njega i ima li ikakve veze konekcija koja postoji između premijera Plenkovića i tog gospodina koji je očito imao ključnu ulogu u pisanju lex Agrokora’, rekao je Grmoja.

‘To ćemo učiniti kako bi Istražno povjerenstvo za Agrokor moglo nastaviti s radom. Vladajući će morati pristati na raspravu o tom prijedlogu, a vama novinarima i hrvatskoj javnosti morat će objasniti zašto su, nakon izlaska iz ovoga svega, i dalje protiv saborskog istražnog povjerenstva, ako je oporba pristala da se makne točka o kvaliteti financijskih izvješća Agrokora jer se time bave nadležne institucije u procesu protiv osumnjičenih u aferi Agrokor’, dodao je i ocijenio kako neće biti teško prikupiti potpise jer SDP, rekao je, podržava prijedlog Mosta.

Panenić je dodao će se o ovoj temi morati raspravljati na sjednici odbora.