MOST ODGOVORIO DALIĆKI I PLENKOVIĆU: ‘Ovo je njezin spin, mi smo inzistirali na analizi stanja’

‘Gospođa Dalić mora objasniti sadržaj te prepiske’, kažu iz Mosta

Nakon što su procurili mailovi koje je Martina Dalić s privatne adrese slala ljudima koji su se kasnije okoristili na lex Agrokoru, premijer Plenković i ona komentirali su kako su ‘sve dogovore proveli u konzultacijama s Mostom te da su oni sjedili na sastancima i davali vlastite prijedloge’.

‘Što se tiče dogovora sa stručnjacima, to smo učinili u konzultacijama s Mostom. Oni su sjedili na sastancima i imali svoje prijedloge’, rekao je Plenković.

Dalić: Neke ljude su nominirali Mostovci

‘Početni kontakti sa stručnjacima izvan vlade ostvareni su na inzistiranje Mosta koji je tražio da se u analizi i rješavanju ovog problema angažiraju nezavisni, stručni ljudi koji imaju znanja i kompetencije za razumijevanje tako složenog problema. Stoga su neki od tih ljudi bili nominirani i od samog Mosta’, kazala je.



Most: To je Dalićkin spin

Most tvrdi da je njezina izjava spin. ‘Ovo je spin Martine Dalić jer smo mi inzistirali na analizi stanja u Agrokoru, a ne na Šavoriću, Ramljaku i stručnjacima koje je dovela Dalić. Zadaća je bila analizirati financijske izvještaje Agrokora i prezentirati podatke. Ono što nije jasno i gospođa Dalić uporno izbjegava odgovor jest kada je ta grupa stručnjaka koju je većinski izabrala baš ona pretvorena u radnu skupinu za pisanje zakona i kako joj je priključen odvjetnik Šavorić. Konačno, gospođa Dalić mora objasniti sadržaj te prepiske, a ne spinom prebacivati odgovornost na Most jer nikakva odgovornost Mosta za sadržaj tih mailova ne postoji’, odgovorio je Most, prenosi Jutarnji.