MOST NAJVEĆI GUBITNIK IZBORA, GRMOJA NAPAO HDZ: Tvrdi kako bi najveća stranka desnice prošla puno bolje da nema Plenkovića

Čelnik Mosta Petrov je komentirao nisku izlaznost

Čelnik Mosta Božo Petrov nije želio komentirati rezultate prve izlazne ankete, po kojima je Most osvojio 4,7 posto glasova na izborima za Europski parlament, tako da je upitno hoće li uopće osvojiti ijedan mandat, istaknuvši kako je razočaran što veći broj građana nije izašao na izbore.

“Danas su građani mogli reći svoje, trećina je izašla na izbore, a dvije trećine nije izašlo. Meni bi bilo očekivano da građani ipak malo više izađu”, izjavio je Petrov nakon objave izlaznih anketa. “To također govori o apatiji u društvu. Dvije trećine građana Hrvatske očito uopće nije bilo zainteresirano za EU izbore što dovoljno govorio i o politici koja se vodi. Treba se ljude više uključivati da donose odluke, pogotovo na referendumima”, ocijenio je Petrov i dodao kako čekaju konačne rezultate izbora.

Poručio je kako je Most u kampanji dao apsolutno sve od sebe i pokušao naglasiti važnost europskih izbora. “Nadam se da tijekom ove večeri. u trenutku kada budu pristizali rezultati da će se i mijenjati predikcije”, kazao je. Petrov je također ponovio ako Most osvoji mandat da će on pripasti kandidatu s liste koji osvoji najviše preferencijalnih glasova te da on osobno ne planira u Bruxelles “jer njegove bitke još nisu završene u Hrvatskoj”.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja također nije želio komentirati ankete te je kazao kako su očekivali veći izlazak građana na izbore. “Mi kao platforma koja okuplja lokalne aktere možda nismo uspjeli uvjeriti ljude u važnost europskih izbora”, ustvrdio je Grmoja te dodao kako čekaju konačne rezultate.

Grmoja o sukobima unutar HDZ-a

Grmoja moguće uzroke ovakvih rezultata vidi u sukobu unutra HDZ-a. “Ako rezultati budu ovakvi kakvi su sada, moguće je da je sukob unutra HDZ-a utjecao na to da desne liste dobiju veću potporu od dijela HDZ-a. Vidimo i da su Suverenisti i Neovisni za Hrvatsku osvojili puno bolje rezultate nego što je njihov rejting u stvarnosti, tako da je u konačnici sukob u HDZ-u utjecao na ovakvu raspodjelu”, izjavio je.

Obećao je hrvatskim građanima da će Most u Hrvatskoj saboru i dalje biti najžešća oporba. “Ako je ovo odluka hrvatskih građana, mi je prihvaćamo i radit ćemo na tome da popravimo sve što nije bilo dobro”, zaključio je.

Grmoja je, gostujući na Novoj TV kazao da je netko drugi na mjestu Plenkovića, HDZ bi prošao bitno bolje jer bi uzeli velik dio glasova krajnje desnice.