MOST NA IZBORE IDE SAMOSTALNO: ‘Ne možete sa vragom tikve saditi… Jasno je koja je namjera onih koji stoje iza Škore, financijera’

Most izlazi samostalno na parlamentarne izbore: ‘Ne možete s vragom tikve saditi. Postoji jedan jedini čestiti put, a taj put je put hrabrih, a Bog prati hrabre’

Most na izbore izlazi samostalno, pregovori s listom listom Miroslava Škore nisu urodili plodom. Objavljeno je to preko Facebooka u video snimci u kojoj su sudjelovali Nikola Grmoja, Božo Petrov i novo pojačanje Mosta za izbore, riječki vjeroučitelj Marin Miletić.

Miletić je objasnio kako je prije nekoliko mjeseci bio s Petrovom i Grmojem na hodočašću u Gargani gdje ih je upoznao. “Upoznao sam mnoge Mostovce i shvatio sam u dubini svoga srca da je to ta ekipa, da ja pod tim barjakom želim bit i da s njima želim biti u političkoj areni. Da se želim borit za ideale i za čist obraz samo s onima koji imaju ideale i koji imaju čist obraz – a ja drugih ne vidim. Božo izbori su tu, kako ćemo mi na te izbore?”, upitao je.

Petrov: ‘Ne možete s vragom tikve saditi’

“Most ide samostalno na izbore. Idemo samostalo zato što želimo da čisti, pošteni, čestiti ljudi budu u tom Hrvatskom saboru. I ako je to jedini način da možemo napraviti idemo tim putem. I nemojte očajavati i nemojte se brinuti za to. Niz drugih odluka do sada su nam govorili da nisu pragmatične, nisu u skladu s dosadašnjom politikom.

Mi smo im dokazali upravo suprotno. Ne možete s vragom tikve saditi. Postoji jedan jedini čestiti put, a taj put je put hrabrih, a Bog prati hrabre. I ja se apsolutno ničeg ne bojim, pogotovo ne uz ovakve ljude i one koji će nam se sada uskoro pridružiti. Vidjet ćete”, kazao je Petrov.

Grmoja: ‘Nije to čista priča…’

Potom je Grmoja uzeo riječ. “Borba tek sada započinje, iako toliko dugo vodim te borbe da to ne nikada prestaje od 2013. Mislim da je Božo sve rekao, možete sklapati kompromise, možete se prilagoditi, ali onda ništa nećete mijenjati. Ako ćemo biti kao oni koji su vodili politiku svih ovih godina, onda ništa nećemo mijenjati. Znam da će nam neki prebacivati što smo ušli u vlast, ali kako smo mogli nešto mijenjati? Ušli smo u vlast, ali kad smo vidjeli da s tim ljudima se ništa ne može mijenjati, da oni ne žele promjene, da oni štite korupciju, jedina smo politička opcija koja je glasovala za raspuštanje Sabora i išli smo na prijevremene izbore.

Isto tako, sada u ovim izvanrednim okolnostima, bilo je logično da tražimo neki savez, ali nije to čista priča, dakle tu je previše repova… Vidjeli smo da su se digli u HDZ-u na zadnje noge da kažu ‘sa svima možemo, ali s Mostom ne možemo’. I tu je bila jasna poruka da nikada neće doći do koalicije sa Škorom jer je sasvim jasno koja je namjera. Možda ne samo gospodina Škore, nego onima koji stoje iza njega, koji su financijeri, sponzori, svi znamo tko su ti. Mi idemo u ovu priču čisti, idemo po tri mandata kako kažu ankete. Ljudi koji se neće prodati, a uvjeren sam da će ih biti i više… Diži se Mostova vojsko, idemo po pobjedu”, rekao je Grmoja.