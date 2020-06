MOST MISLI DA IZBORI MOŽDA NISU USTAVNI: ‘Hrvati u Kanadi neće moći glasati, podnijet ćemo zahtjev za nadzor ustavnosti’

Most tvrdi da je upitna ustavnost parlamentarnih izbora 5. srpnja: ‘Demokracija je u Hrvatskoj ugrožena’

Most je upozorio danas da je nakon potvrde hrvatskog konzulata da hrvatski državljani u Kanadi neće moći koristiti svoje glasačko pravo upitna i sama ustavnost parlamentarnih izbora 5. srpnja zbog čega će podnijeti zahtjev za opći nadzor ustavnosti i zakonitosti.

“Demokracija je u Hrvatskoj ugrožena. Onemogućuju se referendumi, raspisuju izbori usred pandemije, odbija elektroničko i dopisno glasovanje, sve u želji da se smanji ionako mala participacija građana”, upozorila je nezavisna kandidatkinja na listi Mosta Marija Selak Raspudić.

Do toga je dovelo, smatra, zbog neodgovornog “naguravanja” izbora usred pandemije jer su vladajući procijenili da bi tako mogli ostvariti bolji rezultat, ali i zbog dugogodišnjeg složnog odbijanja HDZ-a i SDP-a da se uvede mogućnost dopisnog i e-glasovanja s ciljem smanjenja participacije građana. Tvrdi da je bizarno da nas uvjeravaju da se i školovanje i studiranje može odraditi online, a jednostavna operacija poput izbornog klika ne može.

Mali broj iznimki

Osvrnula se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je o nemogućnosti glasovanja u dijaspori rekao da je riječ o malom broju iznimki. “Hrvatska nije ni slučajna ni proizvoljna niti despotska, nego pravna država i trebaju li se ili ne trebaju izbori održati ne ovisi o premijerovoj privatnoj procjeni što je velika, a što mala iznimka, nego o zakonima koji propisuju regularnost izbornih procesa”, poručila je Selak Raspudić.

Most će podnijeti zahtjev za opći nadzor ustavnosti i zakonitosti o kojem odlučuje Ustavni sud te će se pozvati na članak 45. Ustava kojim se omogućuje u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva RH u stranoj državi u kojoj prebivaju, da hrvatski građani s pravom glasovanja glasuju.

Pozvat će se i na Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji predviđa da birači izvan Hrvatske svoje izborno pravo glasa ostvaruju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva. Selak Raspudić naglasila je i da postoji mogućnost da se Kanadi pridruže i neke druge zemlje zbog nepovoljne epidemiološke situacije te upitala tko će onda, kada i na temelju čega reći “ovo više nije iznimka, nego pravilo, izbori se ne mogu regularno održati”.

Vezano za situaciju nakon izbora, potvrdila je da neće “ni u kom slučaju podržati Plenkovićevu Vladu” zbog svega što je govorila te poručila da se ne boje žrtvovati poziciju u Saboru.

Žele referendum o promjeni izbornog sustava

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja podsjetio je da su u saborsku proceduru uputili cjelokupnu reformu izbornog zakona kojom su tražili veću participaciju građana, povećanje broja preferencijalnih glasova, smanjenje broja saborskih zastupnika te uvođenje elektroničkog i dopisnog glasovanja.

Taj su zahtjev ponovili na samom kraju ovog saziva Sabora kroz zaključak kojim su željeli putem Sabora obvezati Vladu da uvede elektroničko i dopisno glasovanje. “Ono što nas je jako ražalostilo je to da ne samo da su vladajući odbili taj naš prijedlog, nego su to učinili i oni koji se predstavljaju kao oporba, a tu mislim na najsnažniju po anketama i broju zastupnika – SDP”, poručio je.

HDZ i SDP zajedničkim snagama i glasovima odbacili su taj Mostov prijedlog, dodaje. Biračima i građanima obećava da će Most, kada uđe u Sabor, zahtijevati da se odmah raspiše referendum o promjeni izbornog sustava i prije nego što dođe do stvaranja vladajuće većine. “To će biti naš zahtjev, a to će i pokazati koji su elementi u Saboru, odnosno koje su političke opcije demokratske, a koje su antidemokratske”, ocijenio je Grmoja.

Nije mu žao što izlaze samostalno

Na pitanje je li mu žao što je Most na izbore odlučio ići samostalno s obzirom na to da se prema CRO Demoskopu “vrti” oko izbornog praga, rekao je da mu nije žao i da je bilo najpoštenije izaći samostalno. Dodao je da prema anketama imaju pozitivan trend, odnosno rast te da čak i ako im rejting ostane isti, da je to minimalno šest mandata za Most.

“Vidjet ćete da ćemo biti iznenađenje ovih izbora, posebice s ovim pojačanjima koja su se priključila Mostu – s ljudima koji imaju integritet, karakter i karijere te koji će u Saboru zastupati autentičnu i drugačiju politiku. Siguran sam da će rezultat biti puno bolji”, poručio je, dodavši da vrijeme Mosta tek dolazi.