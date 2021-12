Most do ponoći prikuplja potpise za referendum, a saborski zastupnik Nino Raspudić kazao je za RTL Danas da podaci dolaze iz sata u sat, te da je riječ o ogromnom broju popisnih mjesta u cijeloj Hrvvatskoj pa će čekati s terena sve informacije.

"Sredinom tjedna ćemo izaći s točnim brojem potpisa. Sada možemo reći da tendencija ovog što se događalo zadnjih par dana je jako dobro", kazao je Raspudić. Kazao je i da se dinamika broja potpisa prati iz dana u dan te da se brojka ne krije.

"Ne želimo izaći s brojem koji nije konačan", kazao je. Raspudić je kazao da je jučer bio najveći dnevni broj potpisa od početka potpisivanja te dodao da njegova neverbalna komunikacija možda dovoljno govori o svemu.

'U Saboru smo reagirali ljudski'

Na pitanje je li incident u Saboru s SDP-om i vladajućima dovela do toga da profitiraju, Raspudić je kazao da su građani prepoznali da su danima izloženi napadima u Saboru.

"Reagirali smo ljudski. Građani su prepoznali manipulaciju i očito se okrenuli u našu korist. Akcija nije bila planska, tko je očekivao da ćete iz kruga oporbe umjesto kritike na račun nelegalnog HDZ-ovog Stožera gdje uvode COVID potvrde pa ih zakonski provlače, umjesto kritike na račun njih koji su odgovorni za cijeli proces, da će kolege iz oporbe optuživati da paratiziraju na smrti kako bi prikrili svoj politički kukavičluk", kazao je Raspudić.

Na pitanje što će se dogoditi ako ne bude dovoljno potpisa i je li to jak politički udarac na Most, Raspudić je kazao kako to nije bio udarac.

'Izašli smo bez kalkulacije, ljudski'

"Izašli smo bez kalkulacije, srcem. Ustao je ogroman broj volontera. Želim im zahvaliti svima", kazao je Raspudić. Kazao je i da su ti ljudi dobili priliku da se povežu oko nečega i ostvare rezultat.

Na pitanje kakva će biti njegova politička budućnost i Marije Selak Raspudić i hoće li se nakon referendumske inicijative, ako uspije, učlaniti u stranku.

"Nismo ljudi koji tako razmišljaju. Stali smo uz Most kad je bio ispod praga. naš klub je kao armirani beton i takav će ostati. Trenutno smo neka vrsta pristupnih puteva u Mostu. Danas je to ne samo stranka nego snaga koja okuplja i puno šire. Kako god ovo završilo nećemo biti ni dalje ni bliže Mostu", kazao je. Komentirao je i podjelu oporbe po ovom pitanju COVID potvrda.

"Naša savjest je čista. Oni koji su pokazali politički kukavičluk snosit će teške političke posljedice. Ponovit ću riječ našeg mislioca, ljevica kako u Hrvatskoj tako i u Europi je bijedno pala na testu za ljudske slobode. Mi smo ustali, dali smo maksimum i ljudi to prepoznaju", kazao je Raspudić za RTL Danas.