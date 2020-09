MOST JE IZGLEDA TRN U PLENKOVIĆEVU OKU: ‘Nisu mi uopće zanimljivi, ne trošim niti sekunde vremena na njih, ja ih znam bolje nego vi’

Andrej Plenković će podržati Krstulovića Oparu na predstojećim izborima, a koga će podržati kao kandidata za gradonačelnika Zagreba? ‘Svi ministri bit će fokusirani na svoj posao, ima HDZ dovoljno kandidata’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je nakon sastanka s gradonačelnikom Grada Splita Androm Krstulovićem Oparom i županom Splitsko-dalmatinske županije, Blaženkom Bobanom, da Krstulović Opara na predstojećim lokalnim izborima uvijek ima njegovu potporu, javlja N1.

Plenković kaže da HDZ ne samo u Splitu, nego općenito na lokalne izbore u svibnju 2021. godine izlazi s velikim ambicijama, i kada su u pitanju županije i veliki gradovi. “Otvaraju se mogućnosti u sva četiri velika grada, a njegova pobjeda i pobjeda HDZ-a 2017. bila je amblematična za HDZ”, rekao je Plenković.

Rekao je da će stranka iznjedriti kvalitetne kandidate te da za to ima vremena, upitan o nagađanjima bi li ministar zdravstva Vili Beroš ili ministar financija, Zdravko Marić, mogli biti kandidati HDZ-a za gradonačelnika Zagreba. “Svi ministri bit će fokusirani na svoj posao, ima HDZ dovoljno kandidata”, rekao je Plenković.

BEROŠ KOMENTIRAO UKIDANJE MASKI U NEKIM ŠKOLAMA I ODLUKE USTAVNOG SUDA: ‘Pričekat ćemo pa ćemo vidjeti što dalje’

Neustavna zabrana rada nedjeljom

Komentirao je i odluku Ustavnog suda da je odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada nedjeljom bila neustavna. “Stožer u trenutku kad je donosio te odluke, radno vrijeme je bilo ograničeno od 7 do 17, pa su produžili do 20 ili do 21 sat. Tada je savjet epidemiološke struke bio da se treba jedan dan smiriti kretanje populacije i izabrana je nedjelja. Stožer i Vlada jučer su dobili potporu Ustavnog suda, jer su što odbacili što proglasili u skladu s Ustavom i zakonima sve odluke koje su donesene”, rekao je Plenković.

Što se tiče novih zastupnika u Saboru koji kritiziraju rad Vlade i nove epidemiološke mjere, zbog kojih je promijenjen Poslovnik Sabora i smanjen broj zastupnika koji sudjeluju u raspravama u Saboru, Plenković kaže da razumije njihovu želju da ih se vidi.

“Ja mogu razumjeti voljni moment novih zastupnika da se njih čuje, vidi, da repliciraju, da koriste poslovničke mogućnosti da bi bili viđeni i da se to onda prenese u nekom od dnevnika. Što se mene tiče, ja sam dosad, u novom sazivu Sabora bio pet puta pred plenarnom sjednicom i odgovarao na sva moguća pitanja”, rekao je Plenković.

STIŽU REAKCIJE NA ODLUKU USTAVNOG SUDA O STOŽERU: ‘Bila bi potrebna jako velika hrabrost sudaca da donesu drugačiju odluku’

Most mu nije zanimljiv

Dodao je da ih ne ignorira te da Vlada neće kontrolirati Sabor niti im određivati kako će raditi. Upitan što misli o stavu zastupnika Mosta, koji smatraju diskriminatornim određivanje obveze nošenja maski o školama, Plenković je rekao: “Inače njih slabo komentiram, ne pratim ih i nisu mi uopće zanimljivi. Ne trošim niti sekunde vremena na njih. Vjerujte mi, ja ih znam bolje nego vi.”

GRMOJA ŽELI UKINUTI USTAVNI SUD: ‘Donijet će takvu odluku, kakvu se donese na klubu zastupnika HDZ-a’