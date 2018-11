MOST IMA IDEJU, DALI BI TINEJDŽERIMA DA GLASAJU: Evo koga bi oni zaokružli na izborima

16-godišnjaci zagrebačke 10. gimnazije izjasnili su se za koga bi glasa kada bi se dobna granica za izlazak na izbore snizila na 16 godina

Mostovci su u utorak predstavili ustavnu inicijativu za jačanje biračkog prava pri čemu su predložili snižavanje dobne granice za glasanje na izborima s 18 na 16 godina, tako da se glasačka populacija povećala za oko 100.000 tinejdžera. Povodom toga RTL je pitao 16-godišnjake iz zagrebačke 10. gimnazije za koga bi glasali u slučaju da prođe Mostova inicijativa.

“Ja iskreno ne bi jer se ne razumijem u politiku i ne pratim ju i ne zanima me to. Nemam mišljenje za koga bi glasao”, tvrdi Luka Brekalo, srednjoškolac.

“Inače me to baš ne zanima, ali mislim da bih izabrao Živi zid. Gospodin Pernar me pridobio nekim uradcima i često na Facebooku vidim njegove videe”, kaže Vito Čanadžija.

MOSTOVCI ŽELE DA TINEJDŽERI OD 16 GODINA MOGU GLASOVATI: ‘Mlade treba uključiti u politički život’

U samo dvije europske zemlje dobna granica za glasanje je 16 godina

U samo dvije europske zemlje, Austriji i Malti smiju glasati tinejdžeri od 16 i 17 godina, a, kako izvještava RTL, u Estoniji se razmišlja o snižavanju dobne granice za glasanje na izborima.

Očekivano, gimnazijalci s kojima je RTL razgovarao najbolje su upoznati s političarima koji su aktivni na društvenim mrežama.

“Milan Bandić, pa ovi mladi političari iz MOSTA i Živog Zida”, izdvojio je svoje favorite Luka Brekalo.

“Kolinda, Živi zid i MOST. I Bandić isto iskače od svugdje”, rekla je srednjoškolka Ana Guiniver Rogina.

Populistički bi pokreti profitirali

Prema političkom analitičaru Krešimiru Macanu od Mostove inicijative najviše bi profitirali populistički pokreti.

“Populistički pokreti. Prije svega Živi zid, zatim ‘U ime obitelji i pokreti’ koje zastupa gospođa Markić. Ne vjerujem toliko MOST jer on je već dva puta bio na vlasti i ne smatra se da se bori toliko proitiv vlasti. Mladi birači se smatraju radikalnijim političkim tijelom” smatra Macan.

Reforma školstva i rješavanje problema migranata

Luka i Ana misle da bi političari trebali riješiti probleme školstva te provesti određene reforme, a Vito misli da bi trebalo riješiti problem s migrantima.

“Možda da se riješe problemi u vezi izbjeglica. Samo ih zadržavaju na granici. Da se odluči šta će s njima biti. Nek ih puste il nek ih zadrže”, smatra pak Vito.

Nisu dovoljno informirani za izbore

Za ravnateljicu 10. gimnazije Mostova se ideja ne čini najpametnijom jer misli da nisu spremni za izbore i nisu dovoljno informirani.

“Mislim da oni nisu spremni za to. Kad bi sutra bili izbori za ovu generaciju, mislim da nisu spremni i mislim da je to loše. Kad ste mi postavili ovo pitanje, na početku sam mislila da su nezreli, ali sad mislim da su nedovoljno informirani i kad bi društvo poradilo na tome da se mladi informiraju, da mogu utjecati na svoju sudbinu kad bi izišli na izbore i kad bi mogli birati one koji će ih zastupati, mislim da bi bilo svima bolje.