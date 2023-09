Morski pas našao se nadomak Rogoznice, potom u mreži ribara, na fotografijama, pa i navodno u restoranu. Na društvenim mrežama na takozvani slučajni ulov mlade velike bijele psine ukazao je morski biolog Petar Kružić.

„Nažalost, očito je stvar u neznanju i o proceduri. Vi kad ulovite strogo zaštićenu vrstu to bi trebalo prijaviti, definitivno na moru Institut za oceanografiju i ribarstvo“, ističe Kružić za RTL, prenosi Danas.hr. Za zaštićene vrste koje umjesto prijave završe u nečijem tanjuru počinitelji mogu završiti iza rešetaka, zato danas o tome ni ribari ne žele razgovarati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Bilo kakva prodaja, a da niste prije toga ni čak obavijestili primjerice zavod za zaštitu prirode ili neku drugu nadležnu instituciju je kazneno djelo. A kazneno djelo prema kaznenom zakoniku se može kazniti do 3 godine zatvora“, poručuje Alen Soldo, profesor na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Tri potencijalno opasne vrste

U cijelom Jadranu nalazi se 33 vrste morskih pasa. Tri su potencijalno opasne, a među njima su atlanska psina, velika bijela psina i dugonosa koje su ujedno i zaštićene vrste. Srećom da su rijetki gosti na obali, pa straha u Rogoznici nema.

Kružić dodaje kako su to isto tako ugrožene vrste jer hrane nema. Nekad su to bile morske medvjedice i tune, a danas su prorijeđene na Mediteranu. Soldo pak tvrdi da se odmah moglo pretpostaviti da se ne radi o mladoj velikoj bijeloj psini jer mladih velikih bijelih psina nisu nikad zabilježene na Jadranu, one se brijeste u istočnom i sjevernom Egejskom moru i Tuniškom zaljevu u Tunisu.