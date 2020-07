MORSKI GOROSTASI POJAVILI SE U JADRANSKOM MORU: Znanstvenici objasnili zašto nas ‘posjećuju’ i što učiniti ako uočite kita?

Kitovi ponekad zalutaju u Jadransko more, izgube se i ne znaju se vratiti u Mediteransko more

Da vole doći u Jadran, kitovi su opet pokazali sredinom travnje ove godine te početkom i sredinom ovog mjeseca. Doduše, u Jadranskom moru kitovi ne žive s obzirom na to da za njih u Jadranu nema dovoljno hrane, a razlog posjete je sasvim drugi, piše RTL.

“Kako je Jadran zatvoreno more dogodi se katkad da se kitovi koji zalutaju u njega izgube i ne znaju se vratiti u Mediteransko more te se ponekad desi njihovo nasukavanje kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na talijanskoj strani Jadrana”, objasnio je profesor Alen Soldo s Odjela za studije mora splitskog Sveučilišta kada su sredinom travnja ribari u moru kod Šolte iz neposredne blizine snimili velike kitove ili perajare.

Gdje su viđeni?

Kit perajar je najbliži srodnik plavog kita i poslije njega sljedeća najveća životinja na Zemlji koja je u prosjeku duga 20 metara i teška oko 70 tona. Posljednji put kitovi perajari su u Jadranu viđeni prije tri godine kod Malog Lošinja.

Novi kitovi viđeni su početkom srpnja kod Omišlja na otoku Krku, sljedeći dan u Velebitskom kanalu i 11. srpnja kod otoka Žirja, prema podacima zasad dostupnim Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Što ako ih vidite?

Znanstvenici s Fakulteta koji morske sisavce zamolili su da im se javite ako budete imali sreću te vidite kita ili dupine na mail tomislav.gomercic@vef.hr ili pomoću aplikacije za mobitel CroDolphin Little. Svi podaci o viđenjima morskih sisavaca javnosti su dostupni putem stranice CROdolphin.

U slučaju da pronađete ozlijeđenog ili uginulog dupina, mole da obavijestite službu 112, koja će informaciju proslijediti njihovim kolegama i kolegicama koji su od strane Ministarstva zaštite okoliša i energije zduženi za praćenje smrtnosti morskih sisavaca u Jadranu.

Ako se radi o zdravoj životinji, iz Instituta Plavi svijet ističu da se ona bez problema snalazi u uvalama, plićim područjima i kanalima te joj nije potrebno “pomagati”. “Jedina pomoć koju stvarno možete pružiti je da životinju promatrate izdaleka i ne proganjate je”, napominju, piše RTL.

Kako se ponašati prilikom susreta s dupinom ili kitom?