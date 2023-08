More kod Komiže u srijedu je izbacilo još jednu kravu na plažu, nakon što već jutros pronađena jedna.

Nadležne službe su odmah izašle na teren morem su prevezli životinju do Komiže gdje se preuzima zbrinjavanje tijela krave.

Tijelo goveda vjerojatno je donijelo nevrijeme, pretpostavljaju u Gradu Komiži.

'Moglo je od bilo kuda'

“Moglo je od bilo kuda, ovih dana je bio strašan garbin u Komiži. On donese svašta. Tu nitko nema domaće životinje, na otoku imaju možda dvije krave, a možda ni toliko. Teško da je to životinja s otoka, vjerojatno ju je more donijelo odnekud”, rekli su za N1 iz Grada.

“Komiži ne smeta bura, ali kad je garbin, more ulazi i u kuće i valovi idu prema mjestu. Na otoku praktički da i nema domaćih životinja tako da tko zna otkud je more donijelo tu životinju”, dodali su.