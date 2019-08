‘MORE I OBALA NISU MOJI, ALI BETON JE!’: Drski vlasnik apartmana tjera turiste s ‘njegovog’ mula i dopušta kupanje samo svojim gostima

Vlasnica aparmana uvjerena je kao i njeni istomišljenici u Grebaštici, da će se ta oslijenost prestati tek kada gradska uprava sravni sa zemljom sve bespravno sagrađene muliće koji su izmiješani s ograđenim gradskim plažama i kada se cijela obala uredi kao javna plaža

Vlatka Svirčić iz Grebaštice, mjesta u Šibensko-kninskoj županiji, kaže da njen sumještanin skroz privatizirao pomorsko dobro. “More i obala nisu moji, ali beton je!”, odbrusio joj je on nakon što mu je prigovorila kada je njene goste, bračni par iz BiH, otjerao s betoniranog mulića, piše Šibenski.hr. Naime, on taj mulić svojata i ondje dopušta kupanje samo turistima iz svog smještaja jer je i on vlasnik apartmana. Na Vlatkine prijave nitko nije reagirao što znači da je zakazala policija kao i komunalni redari Grada Šibenika.

“Brojni se apartmaniiz Grebaštice reklamiraju na internetu i naplaćuju pokoji euro više kao odredišta ‘s vlastitim vezom za brodicu, mjestom za kupanje i parkingom’, da bi u naravi to bila situacija kao na barem desetak mjesta u Grebaštici”, govori Vlatka za Šibenski.hr.

VIDJELICA IZ MEĐUGORJA BETONIRA PLAŽU NA HVARU: ‘Uništava prirodu, otjerala nas je s kupanja, a institucije ne reagiraju’

Dio uzurpirane obale su ‘plaža’ i dijelovi veza

U uzurpirani dio obale spadaju plaža i vez dijelovi. Što se tiče parkirnig mjesta, oni su javne površine između ceste i ogradnog zida domaćinove kuće. Veliko, kiklopsko kamenje nalazi se kao zapreka tako da je i “prvi red uz more” na neki način privatiziran. “Na zemljanim trakama javnih površina uz jedinu prometnicu do dvorišnih zidova nailazi se u Grebaštici i na drvene klupice sa stolićima za uživanje u kavi i piću – no i u tom slučaju vrijedi načelo “samo za moje goste”. Uostalom, probajte sjesti da predahnete, pa ćete već vidjeti!”, upozorila je Sviričić.

Vlatkina dva apartmana nalaze se na kopnenom dijelu mjesta prema Konobama, taman preko ceste, a za potrebe obitelji i gostiju ona je osigurala šest parkirnih mjesta. Kaže da njoj primjerice nikada napamet ne bi palo proširiti nešto izvan svoje međe. Sviričić govori da se stijene valjaju i na pomorskom dobru kako bi mogli do mora došli isključivo brodice odabranih. Sviričić govori da su njeni gosti samo htjeli sjesti na mulić, no odmah su otjerani. Žena je bila potresena, kazala je da to nigdje na Jadranu nije iskusila i da je pomislila da je to zato što su ona i muž Bosanci. No, to nije slučaj. Čovjek bi isto reagirao i da su u pitanju ljudi druge nacionalnosti, kaže vlasnica apartmana.

PODUZETNICA IZ BiH DEVASTIRALA PLAŽU KOD OMIŠA? ‘To nije istina, ne znamo tko je stavio ležaljke, a mi smo postavili stepenice da ljudi lakše siđu’

Ovakvo ponašanje traje godinama

Vlatka tvrdi da ovo tjeranje turista nije shvatila kao osobni napad na sebe, ali je odlučila javno progovoriti o tome, jer kako kaže, ovaj teror i diskriminacija traju godinama. Čak je pozvala i novinare jedne nacionalne televizije da sve snime i izvijeste, no uvjerena je, kao i njeni istomišljenici u Grebaštici, da će se ta oslijenost prestati tek kada gradska uprava sravni sa zemljom sve bespravno sagrađene muliće koji su izmiješani s ograđenim gradskim plažama i kada se cijela obala uredi kao javna plaža. Naravno, s tim da se kod lučica izgradi privez mjesnih brodica.

Gospođa Vlatka se obratila medijima jer se uvjerila da taj konkretni slučaj mjerodavni ne rješavaju. Prijavila je incident policiji, a kada je zvala da se raspita što je s tim, dobila je odgovor da je čovjek koji je otjerao njene goste s mulića rekao da se to tako nije dogodilo. Budući da je sve prošlo bez verbalnog i fizičkog okršaja, to je za policiju gotova stvar, rekli su joj. Vlatka kaže da nitko nije došao ispitati žrtve samovolje pretvorene u poniženje, a građani su bili spremni svjedočiti.

“Možda ih je trebao isprebijati da bi se reagiralo? Kao da i samo udaljavanje s obale nije protuzakonito, pitala sam dežurnog inspektora”, nastavlja Svirčić.

Komunalno redarstvo: ‘Nije to prvi put, poznata nam je situacija’

Zbog toga što Vlatka smatra da je ono što se dogodilo BiH paru bilo neprijeporno nasilništvo, poslala je prosvjedni dopis elektroničkom poštom mjesnoj turističkoj zajednici, a sve je prijavila i komunalnom redarstvu. Iz komunalnog redarstva rekli su joj da “ovo nije prvi put i da je situacija poznata”, no 15 dana nakon tog neugodnog događaja na obali, nije se dogodilo ništa što bi izgledalo kao intervencija gradskih redara.

Vlatka Svirčić se još nije izravno obratila Lučkoj kapetaniji, odnosno, njihovoj inspekciji na pomorskome dobru. Ono što bi oni mogli napraviti jest razbucati gromade kamenja kojima su obalni šerifi u Grebaštici reguliraju tko smije, a tko ne smije u more. Jasno je da oni ne mogu učiniti ništa u vezi nelegalnih mulića, ali mogu barem maknuti to kamenje.

OTOČANI SU BIJESNI, POPULARNA PLAŽA OSVANULA IZA OGRADE JE ZABETONIRANA: Teren za to su pripremili fratri iz samostana?

‘Te probleme jedino mogu rješavati tijela lokalne samouprave’

“Osim ovoga o čemu govori Vlatka Svirčić, dodao bih da se i u Grebaštici ostavljaju stvari po plaži radi rezervacije mjesta, a sitni ugostitelji i ulični trgovci uzurpirali su javne površine”, navodi u svojem komentaru predsjednik MO Donja Grebaštica, dr. sc. Branko Peran. Kaže da je Mjesni odbor sa svim tim, posvuda sličnim nepravilnostima upoznao Grad Šibenik, ali rezultata nema.

“Te probleme jedino mogu rješavati tijela lokalne samouprave. Mjesni odbori nemaju mogućnosti ni ovlasti, osim što mogu upozoravati”, Peran. Peranov Mjesni odbor stava je da se sve betonirane javne površine uz more uklone i da se uredi pješačka staza, o čemu je također obavješten Grad Šibenik. “Međutim, pitanje zasad bez odgovora jest gdje su bile sve te službe kad se gradilo i uzurpiralo na obalnom pojasu. Kakav je problem u Grebaštici urediti javnu plažu svima na korist?”, pita se dr. sc. Branko Peran.

Komunalno redarstvo govori ‘rekvizitima’

Novinari portala Šibenski.hr poslali su pitanje Komunalnom odjelu Grada Šibenika o tome što će konkretno poduzeti ili već jesu protiv svojatanja pomorskog dobra u Grebaštici kako bi se spriječilo nasilje i diskriminacija kupača u budućnosti.

“Komunalno redarstvo na pomorskom dobru poduzima nadzorne mjere. Dakle, komunalno redarstvo prosljeđuje prijave na nadležna tijela – Lučku kapetaniju, Pomorsku inspekciju i resorno Ministarstvo… U evidenciji je značajan broj prijava na cijelom priobalnom području. U nekim situacijama građani bi sami uklonili sporne rekvizite, a bilo je situacija u kojima su komunalni redari izvještavali Lučku kapetaniju da u okviru vlastitih ovlasti djeluje na terenu”, navode iz gradske uprave.

O kakvim rekvizitima točno govore u Komunalnom redarstvu, ne zna se.