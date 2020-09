PRODUŽILI MORATORIJ, ALI BANKE PLANIRAJU PROVODITI OVRHE; Stav šefa udruge banaka je jasan: ‘Svi koji mogu vraćati svoje dugove…’

Iako su moratoriji na kredite neupitni do kraja godine, ovrhe će se početi provoditi sukladno zakonskim propisima i ograničenjima

Banke će nastaviti s restrukturiranjem i moratorijima na kredite građana pogođenih posljedicama koronakrize do 31. prosinca, poručio je gostujući na N1 televiziji predsjednik Hrvatske udruge banaka, Zdenko Adrović, no sasvim je drugačijeg stava o provođenju ovrha.

“Na početku epidemije europski regulatori omogućili su bankama u EU-u da mogu odgađati i restrukturirati kredite do 31.12., banke to, dakle, mogu i svakako hoće. Ovrhe se ne provode za protekla tri plus tri mjeseca, ta mjera uskoro istječe. Smatramo da treba biti financijske discipline, ona je dobra i pridonosi normalizaciji odnosa. Svi koji objektivno mogu vraćati svoje dugove, trebaju to činiti“, naglasio je Adrović i dodao da će se banke držati slova zakona i provoditi ovrhe tamo gdje mogu.

Pooštreni uvjeti za dobivanje kredita? ‘To je blago i zanemarivo’

Istaknuo je da je do 31. srpnja ukupni udjel loših kredita narastao s 5,1 na 5,5 posto te da će ta brojka rasti. Istaknuo je da očekuje porast udjela stambenog kreditiranja, ali i da su pooštreni uvjeti za dobivanje kredita – blagi i zanemarivi.

“Nešto će se pooštravati uvjeti, nešto su pogoršani u obliku kreditne stope, ali zanemarivo, to je sve u redu. Potražnja je pala i prema zadnjim podacima u srpnju je rast gotovinskih i namjenskih kredita počeo padati s 3,8 s 2,8 posto, jer prestaju razlozi za takvu vrstu kredita”, zaključio je Adrović.

