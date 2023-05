Ne iznenađuje me, to je u maniri onog što Vučić govori cijelo vrijeme. On stalno vidi neprijatelje negdje izvan države, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Poručio je kako Hrvatskoj niti je stalo niti želi rušiti vlast u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji.

"On bi se trebao koncentrirati na svoje probleme i sve ono što se događa u njegovoj zemlji i voditi računa o tome. Uplitati Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju, mislim da to nije dobro, ali to je viđeno", kazao je Butković, a prenosi N1.

Podsjetimo, Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da Zagreb želi rušiti vlast u Srbiji.

"Koji je interes Zagreba? Taj da Srbija ne bude regionalno konkurentna. Da bude jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića, da predstavlja regionalnu krpu koja će se svuda ispričavati i koja će biti posljednja ekonomska rupa na svirali Zapadnog Balkana. Naravno da to žele i da je to za njih uspješna i pristojna Srbija. Za nas i građane Srbije je jako važno da ljudi to vide", rekao je Vučić.