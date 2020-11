‘MORATE REDOVITO MIJENJATI LOZINKE’: CERT-ov stručnjak otkrio što vam se sve može dogodit ako vas se hakeri dohvate

Ukoliko se hakeri domognu vaših podataka, mogu izvršiti daljnje napade

U velikom kibernetičkom napadu procurili su podaci iz više od 23 tisuće baza. CARNET-ov Nacionalni CERT utvrdio je kako je u navedenoj bazi velik broj korisničkih računa s hrvatskim domenama. Radi se o 47 tisuća zapisa o hrvatskim korisnicima, kao i 24 tisuće lozinki, a jesu li i vaši podaci komprimitirani možete provjeriti na stranici “Have I Been Pwned”.

O tome kako se zaštiti kod ovakve vrste napada za Zimo je progovorio CERT-ov stručnjak Svan Hlača.

On kaže kako su ovakve situacije opasne za osobe koje jednu lozinku koriste za više različitih usluga.

Promjena svakih šest mjeseci

“Potrebno je pogledati gdje se vaša e-mail adresa koristi i u kojim situacijama je došlo do curenja podataka. Uvijek, bez obzira na to je li vaša adresa izašla na ovoj stranici, važno je redovito mijenjati lozinke. Svakih šest mjeseci do godine dana je neka zlatna norma koju preporučamo, ali, naravno, ovisno o osjetljivosti podataka”, savjetovao je stručnjak.

Kaže kako hakeri, ukoliko se domognu vaših podataka, mogu izvršiti daljnje napade, kontaktirati vaše bližnje, mogu se predstaviti kao vi i pokušati kontaktirati nekoga drugoga. Ako dođu do elektroničke adrese vaše firme mogu nekome proslijediti poruku i zahtijevati uplatu novca. Iz tog razloga Hlača se nada će svi građani shvatiti koliko je važno redovito mijenjati lozinku elektroničke pošte.