Potražnja za radnicima u Hrvatskoj nikad nije bila veća; oglasa za posao je sve više, no radnika nikad nije bilo manje, javlja RTL Danas.

Mirjana radi kao kuharica već 26 godina, a njezino je zanimanje u pet najtraženijih. "Stranac će doći jer ima potrebu. Jedan moj kolega je iz Urugvaja. Prekrasan je dečko i dosta je naučio, ali će mi kroz neko vrijeme otići. Oni će sve napravit da zarade neki novac, da se na jedno vrijeme snađu i onda odlaze, a nama ostaje šipak", kazala nam je kuharica Mirjana Leš.

Ne smije se razboljeti, a o godišnjem odmoru može samo sanjati jer je u kuhinji nema tko zamijeniti. "Mi imamo dosta pomoćnog osoblja, ali nekog kuhara koji bi radio konstantno jednostavno nema. Onda si prisiljen raditi i za vrijeme godišnjeg odmora", dodala je.

Da je posao sve teže organizirati potvrđuju i poslodavci. "Jako je teško osigurati godišnje odmore, svaki put kad se netko razboli, netko drugi se radi umjesto te osobe. Kada se odlazi na godišnji to je uglavnom priprema koji počinje puno prije unaprijed. Zovu se neki bivši djelatnici, koji rade negdje drugdje, ako mogu uskočiti", objasnila je Nikolina Kuhar, voditeljica jednog zagrebačkog ugostiteljskog objekta.

Samo ove godine u prva tri kvartala objavljeno je više od 250.000 oglasa za posao. S druge strane, na zavodu je 110.000 nezaposlenih.

Morat ćemo uvesti 400.000 stranih radnika?

Iznenađuje podatak kako je najviše ove godine pao interes za zapošljavanje programera. Donedavno najtraženije zanimanje, više nije toliko traženo. "Investicije su jako posustale. Cijeli IT sektor, pogotovo u svijetu je narastao na temelju niskih kamatnih stopa, taj period niskih kamatnih stopa je iza nas i sve tvrtke na neki način stežu remen", istaknuo je Alan Sumina, investitor i direktor IT tvrtke.

Nedostatak radnika postaje sve ozbiljniji problem na koji je nedavno upozorio i guverner HNB-a Boris Vujčić. Procjenjuje se kako ćemo morati uvesti 400.000 stranih radnika.

"Ove godine ćemo doći do 200.000, a prošle godine smo bili na 124.000 cijele godine – to je jedna velika promjena u društvu, i tom se promjenom moramo počet bavit, jer će se ona počet bavit nama. To je velik izazov za cijelo društvo", objasnio je Igor Žonja, direktor portala Moj Posao i istaknuo da će to biti veliki izazov za cijelo društvo u kojem će, prema procjenama, do sredine stoljeća živjeti 30% stranaca.