‘MORAMO BITI SOLIDARNI PREMA HRVATSKOM NARODU’: Hrvatska vlada daje 43 milijuna kn BiH za borbu protiv koronavirusa

Od predviđenih sredstava 40 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo zdravstva, a tri milijuna Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Za poticaj zdravstva na suzbijanju epidemije virusa Covid-19 u BiH hrvatska je Vlada u državnom proračunu osigurala financijsku pomoć u ukupnom iznosu od 43 milijuna kuna. Vlada je u četvrtak na sjednici donijela odluku kojom je novac osiguran na razdjelu Ministarstva zdravstva (40 milijuna kuna) te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (tri milijuna kuna).

Ustavna odrednica

Novac će biti doznačen za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ministar zdravstva Vili Beroš objasnio je kako je taj novac osiguran u proračunu temeljem ustavne odrednice prema kojoj Hrvatska štiti i promiče prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inozemstvu, odnosno jamči osobitu skrb i zaštitu dijelovima hrvatskoga naroda izvan RH.

Nakon sjednice Vlade, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas izjavio je novinarima kako je riječ o dobroj odluci, jer njome pomažemo i Hrvatima u Hrvatskoj u obrani od epidemije.

Solidarnost na djelu

“Hrvati žive duž granice od tisuću kilometara koju imamo s BiH i pomažući njima pomažemo ustvari sebi. Mi smo, kako uvijek govorimo, jedan nedjeljiv narod i u ovom trenutku zajedno s ustanovama koje su nam iskazale svoje potrebe, sukladno situaciji na terenu, a prije svega sukladno mogućnosti koje one imaju, mi smo odlučili pomoći”, rekao je. Mislim da je to upravo ona solidarnost koja mora biti na djelu, tim više što govorimo o hrvatskom narodu bez obzira gdje on živi, dodao je Milas.

