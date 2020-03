MORA GRAĐANIMA DIJELITI DOZVOLE ZA KRETANJE, A NE MOŽE DO POSLA: Policajci ga nisu pustili zbog pečata

‘Kada sam izvadio isprintan papir, gdje je pečat grada Splita u crno-bijeloj boji, policajac me nije htio pustiti’, ispričao je Renato Smolić

Djelatnik Grada Splita koji je u opasnoj situaciji širenja virusa zadužen za izdavanje dozvola građanima za kretanje zbog jednog pečata nije mogao doći do svog radnog mjesta. Naime, na izdanoj dozvoli imao je pečat u crno-bijeloj boji.

“Nije me propustio policajac da dođem do svog radnog mjesta, ja sa administrativni tajnik Mjesnog odbora Slatine grada Splita. Živim u Kaštel Lukšiću, a radim u Slatinama, no do svog radnog mjesta moram proći svoj grad Kaštela, te grad Trogir kako bih došao u treći grad, u Split kojem Slatine pripadaju administrativno. U ponedjeljak sam dobio na e-mail propusnicu za svoje međugradsko kretanje zbog posla, isprintao isti i u utorak krenuo put Trogira”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju Renato Smolić.

Pečat nije bio u redu

No kada ga je zaustavila policijska patrola, došlo je do problema.

“Kada sam izvadio isprintan papir, gdje je pečat grada Splita u crno-bijeloj boji, policajac me nije htio pustiti. Ni moj pokušaj da mu dam osobnu iskaznicu, gdje su svi moji podaci kao i na propusnici, nije urodio plodom, ni da mu pokažem e-mail s propusnicom na mom mobitelu. Ništa, pečat mi nije bio u redu za slobodan prolaz”, ispričao je.

Zbog neočekivane situacije cijeli je dan bio doma i nije bio na raspolaganju građanima koji su trebali dozvolu za kretanje. Danas, u srijedu, uspio je doći do mjesnog odbora te poručio građanima koji se ne koriste e-mailom da mogu doći od 10 do 18 sati.

Treba napomenuti kako mnogi još imaju naviku dolaska u Mjesni odbor, premda svi preporučuju korištenje e-maila ili telefona u ovim situacijama. Građanima je najbolje da zahtjev za propusnicu šalju tajniku gradskog kotara ili mjesnog odbora kojem pripadaju na e-mail adresu.