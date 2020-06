MONSTRUM ZRAČNICOM UBIJA MAČKE U KARLOVCU: ‘Morali smo uspavati našeg Jerryja, rekla sam policiji u kog sumnjam…’; Nisu ništa poduzeli?

Jerry nije jedina žrtva manijaka sa zračnom puškom jer je ranjena i susjedova mačka s malim mačićima

U karlovačkom kvartu nedavno se pojavio navodni trovač pasa, a sada je nažalost došlo do novog slučaja ubijanja i zlostavljanja životinja. Dogodilo se to u gradskoj četvrti Turanj, u ulici Braće Gojak. Kako je vlasnica mačka ispričala KAportalu, u nedjelju je netko iz zračne puške ranio njezinog Jerryja. No, Jerry nije jedina žrtva manijaka sa zračnom puškom jer je ranjena i susjedova mačka s malim mačićima.

“Mi smo svoga mačka odmah hitno odvezli u veterinarsku ambulantu Anima gdje mu je pružena sva moguća pomoć. Sljedećeg dana smo ga odvezli na kontrolu gdje smo dobili naputak da ga odvezemo u veterinarsku ambulantu u Jastrebarsko na rendgen. Snimak je pokazao da se u leđnoj moždini nalazi dijabola odnosno metak zračne puške”, ispričala je žena KAportalu.

‘Morali smo uspavati mačka, podnijet ćemo kaznenu prijavu’

Premda se ženina obitelj nadala da će nesretnom Jerryju operacija pomoći, mačku se pogoršalo stanje i morali su ga uspavati. Kaže da nakon što su dobili CD snimke rendgena, pozvali su policiju te im je rekla na koju osobu sumnja. Na tu osobu je Karlovčanka sumnja jer je više puta viđena kako puca iz zračnice. No, iz policije nisu dobili nikakve povratne informacije pa se žena s pravom pita jesu li uopće razgovarali s dotičnom osobom.

“Nismo dobili kopiju zapisnika, dan kasnije otišli smo ju zatražiti u postaju. Morali smo potpisati zahtjev i naravno kupiti biljege, na što su nam rekli da će biti gotova za 14 dana. Nećemo čekati nego podnijeti kaznenu prijavu, tako da više nikome ne padne na pamet da svoje bolesne ispada izivljava na nedužnim i nemoćnim životinjama”, kaže za KAportal vlasnica nesretnog Jerryja.

U slučaju da policija pronađe počinitelja, Zakon je jasan – za kazneno djelo ozljeđivanja i ubijanja životinja propisana je i zatvorska kazna.