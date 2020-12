MONS. DUGALIĆ: ‘Crkva je za cijepljenje, ali oxfordska, ruska i kineska cjepiva katolicima nisu prihvatljiva’

Katolička Crkva je poručila da cijepljenje nije etički prihvatljivo, dok voditelj Službe za epidemiologiju Bernard Kaić HZJZ-a rekao kako nema ništa neetički u njima

Katolička crkva se ovih dana našla na udaru javih kritika, što zbog slobodnog odlaska na misu što zbog nekih drugih stvari. U emisiji “Argumenti” Hrvatskog katoličkog radija, u ponedjeljak razgovaralo se o cijepivu i je li etički prihvatljivo cijepiti se protiv koronavirusa, prenosi Informativna katolička agencija.

Tajnik Komisije Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax, izv. prof. i dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu mons. dr. sc. Vladimir Dugalić rekao je kako treba dobro razlikovati koja su cjepiva etički prihvatljiva, a koja ne: “Iz onoga što sada raspolažemo i ono što pokazuju znanstvene studije saznajemo da neka cjepiva, primjerice oxfordsko pa i rusko i kinesko nisu etički prihvatljiva. Crkva jest za cijepljenje i to je razborita odluka, ali pri tome ćemo trebati voditi računa s kojim cjepivom se cijepimo. Moramo znati je li to cjepivo etički prihvatljivo ili ne”.

ŠEF LIJEČNIČKE KOMORE OTKRIO KOLIKO SE LJUDI TREBA CIJEPITI DA BI POBIJEDILI KORONU: ‘To vidimo kao izlaz, svjetlo na kraju tunela’

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Bernard Kaić naglasio je kako će u Hrvatsku stići Pfizerovo i Modernino cjepivo te objasnio kako su to messenger RNK cjepiva i nabavljena su dva cjepiva na adenovirusnom vektoru.

“Što se etičnosti tiče rekao bih kako ova messenger RNK cjepiva nisu uzgajana ni na kakvim staničnim kulturama, nego su sintetizirana, a adenovirusna cjepiva jesu uzgajana na staničnim kulturama koje imaju porijeklo u embrionima stanicama” istaknuo je.

Dopuštena pasivna suradnja na grešnom činu

“Papinska akademija za život je jasno rekla da se osoba mora boriti svim sredstvima da takva cjepiva ne primi, a u određenim situacijama može ih odbiti. Međutim, mi smo trenutno u situaciji pandemije i ta ista Akademija je rekla da ukoliko nema alternativnih lijekova, a prijeti velika opasnost za pučanstvo tada je dopuštena materijalna ili pasivna suradnja na grešnom činu radi općeg dobra i dobra same populacije” rekao je Dugalić i naglasio kako Hrvatska ima mogućnost izbora te kako je cijepljenje čin koji mora svatko osobno donijeti.

CJEPIVO ĆEMO IPAK DOBITI RANIJE NEGO SMO OČEKIVALI? Oglasila se Europska komisija: ‘To je novi ciljani datum za odluku’

Kaić je rekao kako nema fiksnog datuma oko toga kada će cjepivo stići u Hrvatsku: “Nemamo fiksnog datuma kada će cjepivo biti isporučeno jer isporuka cjepiva ovisi kada će dobiti odobrenje od Europske agencije za lijekove. Po mišljenju čini mi se da bi prve doze cjepiva mogli dobiti početkom siječnja i te prve doze bile bi messenger RNK cjepiva od Pfizera, a nakon toga bi bilo najvjerojatnije u drugoj polovici siječnja od Moderne koje je također messenger RNK. Nakon toga bi tek u distribuciju krenula preostala dva cjepiva” dodao je.

Dugalić je kao zaključak htio istaknuti kako će Crkva podržati cijepljenje, dok je Kaić demantirao informaciju da će pacijenti morati potpisati dokument kojim se skida odgovornost s proizvođača u slučaju nekih komplikacija.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.