‘MOLIM GRAĐANE DA IZVJESE ZASTAVE KAO DIO NACIONALNOG PONOSA’: Bandićev šef za sigurnost upozorio da je ovo ‘praktički ratno stanje’

Kalinić je potvrdio da će se nakon dezinfekcija tramvaja i javnog prijevoza krenuti i s dezinfekcijom okretišta i cesta

Kao i u svim većim europskim gradovima, u Zagrebu su ovih dana ulice puste, baš kao i ugostiteljski objekti koji su na najmanje 30 dana stavili ključ u bravu.

Gradonačelnk Bandić najavio je da će dezinficirati čitav grad, a upomoć liječnicima priskočila je i vojska koja postavlja šator za prihvat pacijenata u KBC-u Dubrava.

Čitavu tu situaciju prokomentirao je pročelnik Ureda za upravljanje hitnim slučajevima Pavle Kalinić za N1.

Arena plan B

“Vojska je uskočila, svaka čast. Svi se moramo držati zajedno”, komentirao je Kalinić i osvrnuo se na plan B koji predviđa da bi dvorana Arena bila smještaj ukoliko se pojavi puno oboljelih.

“Bolnice nisu ni predviđene za taj kapacitet, nemamo tu što pametovati. Vjerojatno ima boljih ali i gorih rješenja od toga. Mi ćemo morati tražiti dodatni prostor za karantenu jer će broj oboljelih skočiti. Svi koji misle da će to trajati par dana se varaju, to će trajati malo duže. Važno je da ne dođe do loma unutar zdravstvenog sustava, sve mjere su zbog toga da zdravstveni sustav izdrži”, rekao je Kalinić.

ZARAŽENA MAJKA OPISALA SIMPTOME KORONAVIRUSA I PROCEDURU U BOLNICI: ‘Osjećam se kao da sam progutala staklo, kaos…’

‘Izvjesite zastave’

Kalinić je potvrdio da će se nakon dezinfekcija tramvaja i javnog prijevoza krenuti i s dezinfekcijom okretišta i cesta. Također, krenuli su u nabavu sigurnosne opreme za koju traže i pomoć od države.

Kalinić je apelirao na građane da izvjese hrvatske zastave.

“Imam molbu za dizanje svijesti nacije jer ovo je praktički ratno stanje protiv virusa. Molim sve građane da izvjese svoje zastave kao dio nacionalnog ponosa, neka to učine i državne institucije”.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.