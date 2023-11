Večer uoči obilježavanja 32. godišnjice vukovarske tragedije u Domovinskom ratu, u dvorištu vukovarske bolnice u petak je upriličena molitva kojoj je nazočio veliki broj Vukovaraca među kojima se nalazio i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

"Vukovar je iznad svih nas i njegova žrtva je veća od svakoga od nas i vodeći računa o tome upravo naša je Vlada i donijela Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta s jasnim ciljem da naš i budući naraštaji na jasan i dostojanstven način iskazuju zahvalu i poštovanje prema žrtvama Vukovara", kazao je Medeved poručivši kako u Vukovaru ovih dana nema i ne smije biti mjesta nikakvim politizacijama.

Također je kazao kako je i dalje najveći prioritet i Vlade i Ministarstva hrvatskih branitelja potraga za nestalim osobama iz Domovinskog rata.

"Nažalost, još uvijek su 1803 sudbine nepoznate. U našem manadatu 257 sudbina smo razriješili, a u ovoj godini 13. I ovih dana na nekoliko lokaliteta na širem području grada Vuukovara provodimo probna iskapanja. Dakle, Republika Hvatska neće nikada stati dok se ne pronađe i posljednja osoba iz Domovinskog rata", rekao je.

Izrazio je uvjerenje kako će sutrašnja kolona sjećanja koja je središnji komemorativni događaj obilježavanja 32. godišnjice vukovarskog stradanja u Domovinskom ratu proći u dostojanstvu i poniznosti. "Vjerujem da ćemo dostojanstveno odati počast našim žrtvama ovdje u Vukovaru, Škabrinji i bilo gdje gdje se prisjećamo žrtava iz Domovinskog rata", poručio je Tomo Medved.

Molitvi u dvorištu vukovarske bolnice, koju je predvodilo vukovarsko svećenstvo, nazočni su bili i ministar obrane Ivan Anušić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković.

Penava: 'Povodom ratnih događanja – konfuzija, strah...'

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava za N1 televiziju prisjetio se događaja iz 1991. godine.

"Povodom ratnih događanja – konfuzija, strah, perspektiva koju ne možete sebi objasniti. Ne možete vjerovati da se to događa, čekate da vas netko probudi… Kako vrijeme prolazi, shvaćate da se svijet okrenuo i shvaćate da ne sanjate… Trebalo je puno godina da stvari legnu na svoje mjesto. Mnogima od nas to još nije leglo do kraja, nekima ni neće", kazao je gradonačelnik.

Ipak, ovih dana Vukovar je bio predmet političkih previranja i prepucavanja, no Penava očekuje da će sutrašnji dan proći u najboljem redu.

"Što se tiče političkih prepucavanja, možemo to gledati iz tog kuta, ali boriti se za dostojanstvo ljudi koji su ginuli ovdje, za poginule civile, mislim da je to politika koju bi svi u ovoj državi trebali uvažavati. Što znači sutra odavati pijetet, ako dijelite ljude i ne priznajete svakom da njegov život ne vrijedi dovoljno a uložio ga je u temelje ove države", objasnio je. S druge strane, brojni građani smatraju da je baš Penava osoba koja dijeli ljude.

"To kažu oni koji su pogođeni činjenicom da smo HOS istaknuli u prvi red jer ih proganjaju i rade pritisak na njih. Vukovar je pun priča i ne možete pobjeći od istine. Na mjestu gdje je danas trebao biti bačen vijenac, a srećom nije, ubijen je branitelj HOS-a koji se priključio HOS-u nakon što mu je majka stradala. Srbin… Slušam ove priče o politiziranju i dijeljenju. Suzdržavam se iz pijteteta prema Vukovaru, ali na vrijednosti i žrtve grada Vukovar ne dam!", kazao je Ivan Penava.

'Mi smo jedino u Vukovaru znali i plakali za hrvatskim, srpskim, albanskim i bilo čijim žrtvama...'

Iako su to činili prošlih godina, predstavnici SDSS-a ove godine ipak nisu bacili vijence u Dunav zbog prijetnji Domovinskog pokreta da će ih ondje dočekati “živi zid” kojim će ih spriječiti da odaju počast žrtvama.

"Neka Pupovac poručuje što hoće, on je član vladajuće koalicije. Mjesta u koloni ima za svakog tko se dođe pokloniti žrtvama velikosrpske agresije u Vukovaru. Oni koji poput SDSS-a dolaze te žrtve dijeliti na Hrvate i Srbe – mi to nikad nismo radili. Mi smo jedino u Vukovaru znali i plakali za hrvatskim, srpskim, albanskim i bilo čijim žrtvama koji su stradali za obranu grada. Žalosno je ako Vukovar stoji sam na toj liniji, ako iza njega ne stoji cijela država i sve političke stranke u Hrvatskoj, a vidimo da ne stoje. Trebamo se zapitati iza kojih vrijednosti onda stojimo", kazao je vukovarski gradonačelnik koji je prokomentirao i poteze Vlade.

"Vlada je radila podmukao posao: kontinuirano je radila na drugom plakatu, na otimanju logotipa, na krađi kolone. Bio sam smiren, i sutra ću dočekati Andreja Plenkovića i poželjeti mu dobrodšlicu, ali kako su se ove godine postavili prema Vukovaru je za osudu”, zaključio je Ivan Penava.

