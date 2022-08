Nakon što su mediji izvjestili kako je je Centrar za socijalnu skrb rekao da sve do pisanja u medijima nije bio upoznat sa slučajem nesretnog muškarca koji u Vrapču živi u neljudskim uvjetima, iako je slučaj prijavljivala i policija, Centar se oglasio i rekao da je javnost krivo shvatila njihov odgovor.

Bolestan muškarac živi okružen smećem i izmetom u kući bez struje, a policija je intervenirala četiri puta. "Nakon svake zaprimljene dojave policija je promptno reagirala i nakon uočene nesposobnosti samostalne brige o sebi te socijalno neprihvatljivih uvjeta stanovanja poduzela je sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti. U tri navrata su policajci zvali i Hitnu medicinsku pomoć kako bi se osobi pružila medicinska skrb. Nakon svakog postupanja policijski službenici su obavijestili Centar za socijalnu skrb, a ujedno je započet i postupak reguliranja prebivališta osobe", rekli su iz PU zagrebačke za Jutarnji list.

'Naš odgovor je krivo interpretiran'

Centar za socijalnu skrb ispočetka je rekao kako je za slučaj doznalo tek iz medija, no sada sve pripisuju nesporazumu. Kažu da nikada nije bio u njihovoj evidenciji kao korisnik prava niti mu je ikad bio imenovan skrbnik te da je ranije krivo interpretiran njihov prvi odgovor da nisu imali saznanja o njemu.

"Po zaprimanju prve obavijesti građana prikupljene su činjenice i utvrđena je nadležnost kako bi se imenovanom moglo pomoći u okviru prava i usluga koje može ostvariti. Pri priznavanju prava na uslugu smještaja nužna je suglasnost korisnika.

'Iskorišten od strane treće osobe'

Prema obavijesti nadležne liječnice, on je odbijao pomoć patronažne službe poslane od strane liječnika. Imenovani gospodin je osoba koja ima vlastite prihode za uzdržavanje, ali je, prema njegovom navodu, iskorišten od strane treće osobe. Saznanja o navedenoj činjenici proslijedili smo policiji radi njihovog postupanja" navode iz CZSS-a Zagreb.

Osim policije, CZSS su obavijestili i susjedi, koji mu mjesecima samoinicijativno nose hranu.

"Odgovorno tvrdim da nije istina da CZSS nije znao za problematičan slučaj našeg susjeda. Osobno sam početkom lipnja, kad više nisam mogla gledati taj njegov mučan život, nazvala CZSS Novi Zagreb.

Ne mogu ništa ako on ne pristaje

Predstavila sam se punim imenom i prezimenom, i čim sam rekla zbog koga zovem, djelatnica mi je odmah kazala da je takvih slučajeva puno te da oni ne mogu ništa poduzeti ako on ne da pristanak" priča za Jutarnji susjeda.

Socijalna djelatnica joj je još tog lipnja pojasnila i da je muškarcu oduzeta radna, ali ne i poslovna sposobnost pa stoga i za hospitalizaciju u ustanovi treba njegova privola. "Ostala sam zatečena. Ponavljala sam joj da on bolestan, živi sam u smeću, bez struje i plina, mokri po kući, po cijele dane je na dvorištu na suncu, mi susjedi mu donosimo hranu. Uputila me neka ju on nazove i da će mu pokušati pomoći. Ja sam to njemu prenijela, dala sam mu i njezin broj, ali je izgleda tu stalo jer je on uporan u tvrdnjama da njemu pomoć ne treba i da ima ‘svoju‘ sestru Ivanu.

Kad sam mu rekla da on sestru nema, odgovorio mi je da mu je nećakinja i da se za sve mora s njom posavjetovati", otkriva susjeda prisjetivši se da je nakon smrti njegove majke dotična Ivana svratila još jednom u njegov dom, u novom autu. Od tada ju nitko vidio ni čuo nije, a njezine nedolaske on si pravda činjenicom da ona ima veliku obitelj.