Nova svađa predsjednika i premijera - i to oko spornog glasanja Hrvatske u UN o rezoluciji o Gazi. Tu je Hrvatska među samo 14 zemalja svijeta koje su glasale protiv rezolucije UN-a o "trenutnom humanitarnom primirju" u Gazi.

Predsjednik države Zoran Milanović je optužio premijera da je time stavio "metu na leđa" države, a premijer Andrej Plenković je te optužbe nazvao "besmislenim i nebitnim".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je Plenkovića nazvao "budalom", a Plenković je Milanovićeve izjave nazvao "debilnim"- sve je to u novoj epizodi tvrde kohabitacije koju je u RTL Direktu komentirala Mojmira Pastorčić. Komentar prenosimo u cijelosti s Danas.hr.

Komentar Mojmire

"Koja Francuska i Njemačka, koja Italija i Slovenija? Fiji, Tonga, Nauru, Maršalovi otoci, to su naši saveznici i istomišljenici!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mikro države usred Tihog Oceana, zemlje idiličnih plaža i palmi, koje strahuju od vulkana i dizanja mora, otočići koji su barem 14.000 kilometara udaljeni od Gaze, to su naši.

I bivša austrougarska naravno - Austrija, Mađarska i Češka, to su te rijetke zemlje koje su zajedno s Hrvatskom hrabro i beskompromisne rekle 'NE' primirju u Gazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je tih 14 veličanstvenih za koje ostatak svijeta sada misli da ih boli đon za stradanje civila i djece. I koliko god sad Grlić Radman tumačio da to ima veze s Olujom, i kako su nas tada Amerikanci spasili, koliko god sad premijer objašnjavao da nitko nije izričito osudio Hamas - možda bi bilo pametnije da su se prije glasanja malo konzultirali s 45 država koje su bile suzdržane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši ministar vanjskih poslova o hrvatsko NE u UN-u: 'Vlada i predsjednik trebali su se prvo dogovoriti'

Da se naš predstavnik, umjesto prema ekipi iz Papue Nove Gvineje, kratko okrenuo prema ekipi iz susjedne BIH, da su možda umjesto braće iz Paragvaja, pitali predsjednika Republike što mislimo o ovom pitanju, da su umjesto ulizivanja Americi i Izraelu zbog Domovinskog rata ili grijeha iz NDH-a, zapitali kako će izgledati da zemlja u kojoj je bjesnio rat dok svijet gleda na drugu stranu, sada dok bijesni rat gleda u drugu stranu.

Ali dok svi ostali - političari, analitičari, ljudi na kavi pa i nadbiskup Uzinić na misi govore da je to neshvatljivo, barem su HDZ-ovci i članovi Domovinskog Pokreta suglasni - to da smo si u trenutku kad sve miriše na Treći svjetski rat potencijalno nacrtali metu na leđima, to se zove dobra odluka", kazala je Mojmira Pastorčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa