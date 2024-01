Vječni problem grada Zagreba je smeće. O novom planu zbrinjavanja otpada u Direktu je Mojmira Pastorčić razgovarala sa zagrebačkim gradonačelnikom, Tomislavom Tomaševićem.

Dobili ste izbore na smeću, a iz ove perspektive mogli biste i izgubiti izbore na smeću?

Ja mislim da ćemo ih dobiti upravo na smeću jer riješiti problem koji su 20 godina različite političke opcije obećavale da će ga riješiti, a nisu. A i vidi se danas kako različite političke opcije reagiraju na naše planove za centar za gospodarenje otpadom (CGO), kako svi kritiziraju, a nitko ne nudi alternativu. Niti oko lokacije, kamoli oko nečeg drugog.

Neki dan ste predstavili plan gradnje centra za gospodarenjem otpadom. Što će se tamo nalaziti, ne seli se tamo smetlište, tamo ga neće biti, nego će biti sortirnica otpada?

Tamo će biti centar za gospodarenjem otpadom koji se trebao izgraditi još 2018. To je bio krajnji rok koji je Hrvatska preuzela prema pravilima EU. Ali to nije napravila. Tamo će se graditi centar i postrojenje u isto vrijeme - i postrojenje za obradu miješanog otpada; i sortirnica za ono što građani odvajaju - papir, plastiku, metal koje odvoje u kućanstvima; te postrojenje za obradu biootpada iz kućanstva. To su tri postrojenja u jednom. Ti CGO-i nove generacije, za razliku od Marišćine i Kaštjuna, u potpunosti su zatvorenog tipa, pod stalnim podtlakom i nikakvih neugodnih mirisa nema.

Ništa ne smrdi tamo?

Ne, ništa ne smrdi, a takvi se centri planiraju i u drugim županijama.

Biste li vi živjeli u Resniku pored takvog odlagališta?

Da, apsolutno.

Jedna od opcija je i spalionica otpada? Optužuju vas da želite progurati spalionicu na mala vrata.

Centar koji sad ide na gradsku skupštinu 25. siječnja ima 3 varijante, sve koštaju oko 140 milijuna eura i nijedna ne predviđa energanu. To što će biti u Resniku nije energana. Međutim, u svim centrima za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pa tako i ovdje, jedanom nakon što mehaničkim procesima izdvoje sve vrijedne sirovine, obradi biološka frakcija... ostat će za spalivanje. Gdje će se to spaljivati? Grad Zagreb bit će u potpuno istom problemu kao i sve županije koje imaju te centre gdje će biti energana, to je pitanje na koje mora odgovoriti Vlada. To je nacionalno pitanje i problem, to se tiče proizvodnje električne energije kombinirano s toplinskom energijom - mora odgovarati Vlada.

Svi su se oko Resnika malo predomislili. HDZ je bio za, sad je protiv, ali i vi ste se protivili spalionici u Resniku, našla sam vašu izjavu iz 2017. irekli ste da je to najgore moguće rješenje koje je štetno za ljude.

Zato što sam bio protiv spalionice od 400 tisuća tona.

Mi smo na Jakuševcu u godinu dana, zato što smo uveli novi model naplate otpada i zato što se još više odvaja, za četvrtinu smanjili količinu koja se odlaže. To je sad manje od 150 tisuća tona. Originalni plan prošle vlasti bio je da nema nikakvog odvajanja, nikakvog recikliranja, nego samo da je miješani otpad.

Kod nas se o spalionici govori kao da je Babaroga, a postoji u središtu Beča i nikome ne smeta, u Kopenhagenu se skijaju po njoj, nikakav problem?

U svim zemljama članicama EU, možda je Hrvatska jedina koja nema energanu i one jesu sastavni dio sustava. Za centar za gospodarenje otpadom rekao sam da će biti u Resniku, to sam rekao jasno prije izbora. Nisam promijenio mišljenje o lokaciji i mislim da je to jedina i najbolja lokacija za CGO i svi koji sad iz oporbe kritiziraju samo pokazuju zašto se 20 godina nije rješavao problem. Sve političke opcije u 20 godina obećale su da će zatvoriti Jakuševec. Nitko to nije napravio, mi hoćemo.

Čula sam to toliko puta da više nitko ne vjeruje. Zatvarate ga kad?

Do 2028.

I vi ste isto obećavali, rekli ste da ćete ga zatvoriti u prvom mandatu.

Ni jedna opcija i vlast nije došla s konkretnom studijom, lokacijom na Gradsku skupštinu do sad. Ovo je korak koji radimo idući tjedan koji nitko do sad, vezano za zatvaranje Jakuševec, nije napravio.

Sad je plan da prve 4 godine Zagrebačka županija preuzima otpad iz zagreba?

Smatrao sam da bi to bilo fer, s obzirom na to da Nacionalni plan gospodarenja otpadom koji je Vlada usvojila prije sedam mjeseci, za razdoblje do 2028. godine, piše da Grad Zagreb i Zagrebačka županija moraju graditi zajednički centar za gospodarenje otpadom, pa će taj centar biti u Zagrebu. Miješani otpad Zagrebačke županije dolazit će u centar barem 30 godina, koliko je životni ciklus postrojenja. S obzirom na dva odrona koja smo imali na odlagalištu, htjeli smo da te 4 godine...

Što je s odronom?

I dalje se sud vodi postupakza osiguranje otkaza, vještaci trebaju utvrditi zašto je došlo do odrona kako bi se krenulo u sanaciju. S obzirom na dva odrona, smatrali smo da je fer da Zagrebčka županije preuzme (otpad op.a).

Ali župan Zagrebačke županije Kožić kaže da ne možemo uzeti otpad, možemo samo 6 mjeseci, i više onda neće biti mjesta?

Mi smo odradili sastanak s njima i na drugom sastanku Zagrebačka županija je rekla da naš plan ne stoji jer kažu da je Vlada pogriješila ili su oni pogriješili (o procjeni koliko mjesta za odlaganje otpada imaju op.a).

No, u tom istom Nacionalnom planu, koji obvezuje da Grad Zagreb gradi centar sa Zagrebačkom županijom, jasno piše da je kapacitet za odlagališta 1 milijun i 600 tisuća tona. Sad tvrde da imaju samo 100 tisuća tona mjesta. Ili je Vlada pogriješila 15 puta - nije malo - kad je napisala koliko se može odlagati u Zagrebačkoj županiji ili županija ne govori istinu.

Kad će se situacija s kontejnerima popraviti?

Ljudi više razvrstavaju i zato se manje miješanog komunalnog otpada odvaja na Jakuševcu. Nikad se toliko malo nije odlagalo.

Ok,ali sad su po kvartovima prenatrpani žuti kontejneri i oni za papir. Vidi se da se ne odvozi dovoljno često. Kad će se to popraviti?

Povećavamo frekvenciju dovoza, ali očito nedovoljno. Zaposlili smo dodatnih 100-tinjak ljudi (u Čistoi op.a), došlo je 7 novih kamiona i do ljeta će doći novih više od 30. Zadnjih mjesec dana nismo mogli odlagati na Jakuševcu kapacitetom koji smo imali. I to je poremetilo odvoze. Kamioni se nisu mogli istovarati, pa bi kasnije krenuli da pokupe biootpad, plastiku, papir. Ali se to stabiliziralo. Radimo daljnje mjere kako bismo unaprijedili. U centru grada smo već ugradili preko 50 podzemnih spremnika, a do ljeta ćemo ih ugraditi još 100. Idemo s ugradnjom polupodzemnih spremnika po cijelom gradu, njih preko 500. Naručili smo ih.

Jesu li Zagrepčani skužili plave vrećice ili ne?

Jesu, ali postoji prostor za napredak. Već smo zaposlili nove komunalne redare, postavljamo nove kamere. Svaki mjesec vidi se sve veći napredak.

Najavljuju možda snijeg, hoćete ga jesti kao Bandić?

Naravno da ne. Na dijeti sam nakon blagdanskih praznika.

Ostatak intervjua sa zagrebačkim gradonačelnikom pogledajte u prilogu RTL-a.