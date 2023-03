"Idi doma u Indiju, ovo nije tvoja zemlja. Ovo je Hrvatska, zemlja za bijelce, ne za crnce. Sieg Heil. Eto tako, i još puno gore, je jedan primitivni nasilnik po centru Zagreba vrijeđao strane radnike i onda to još objavio na internetu. E, pa danas je 34-godišnji Juraj Mesić uhićen. A onda je i pred policijom nacistički salutirao. Većina ljudi u Hrvatskoj zgrožena je ovakvim rasističkim ispadom, jer Nepalci, Filipinci i Indijci kod nas rade sve: čuvaju ovce u Lici, kopaju grobove u Dubrovniku, raznose poštu, pizzu i ćevape, rade na recepcijama hotela i u restoranima. Rade sve ono što Hrvati za te plaće NE ŽELE. U ovom trenutku u Hrvatskoj ih ima više od 20.000", poručila je urednica i voditeljica RTL Direkta i Mojmira Pastorčić u najavi priloga Borka Brunovića koji je istražio jesu li stranci izloženi rasizmu i nasilju.

"90% ljudi u Hrvatskoj je jako dobro. Neki ljudi su ludi", rekao je Palash iz Bangladeša.

"Otkad sam ovdje, nisam imao nikakvo negativno iskustvo s rasizmom. Ljudi su dragi, svi se prema nama ponašaju prijateljski", kaže Jhun s Filipina.

Ima i drugačijih iskustava

Neki kažu kako ih ne nazivaju pogrdnim imenima, niti su imali neugodna iskustva.

"Ne, svi su vrlo prijateljski raspoloženi. Posebno kolege, šefovi, gosti, svi se lijepo odnose prema nama. Osjećamo se ugodno ovdje", govori Michael s Filipina.

No, iz predrasuda ili neznanja bude i drukčijih iskustava. U Ludbregu su mještani pisali peticiju protiv fiktivnog migrantskog naselja, u Zadru protiv dostavljača koji ulaze u zgrade da bi dostavili hranu.

Samoborci su pak prijavili ilegalce za koje se ispostavilo da su visokoobrazovani zaposlenici Mate Rimca. Puno je primjera straha od različitog, ali Hrvatska nije rasistička zemlja, pokazalo je istraživanje vođeno u 30 europskih zemalja.

"Mi imamo natprosječno pozitivne stavove prema useljenicima, kad se gleda svih 30-ak zemalja Hrvatska se nalazi negdje na vrhu tih zemalja s obzirom na neki prosječni stav o poželjnosti useljavanja stranaca i poželjnosti stranaca i njihovog prihvaćanja u Hrvatskoj", kazao je Dragan Bagić, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kritična faza

"S obzirom na to da nismo imali iskustava, s obzirom na to da nije bila javna tema o kojoj se razgovaralo, i što je još važnije to nije bila tema o kojoj su politički akteri politizirali, možemo reći da nije bilo izazova i nije bilo potrebe da većina građana propituje svoje stavove i da ih na neki način mijenja. Mi sad tek ulazimo u kritičnu fazu u kojoj će se odvijati javna rasprava o tim temama", dodao je.

Bez radnika izvana mnoge će grane, od turizma do građevine – propasti. Jednostavno, premalo je domaće radne snage.

"Mnogi nisu svjesni s kojim se problemom danas susreću hrvatski poslodavci i koje probleme imamo na tržištu rada. Često nam se javljaju mali i srednji poduzetnici gdje nam primjerice kažu – ako nam ne pronađete kozmetičarku, ja ću morati zatvoriti salon", priča Manuela Vukelić, vlasnica Agencije za posredovanje i ustupanje radnika.

Mladi su iz Hrvatske otišli zbog loših plaća i uvjeta rada, a na njihovo su mjesto došli stranci koji žele raditi. Sad nam je prilika da se pokažemo kakvi smo domaćini.