Da su sotonisti, nakaradni i izopačeni - to neki misle i o Letu 3, konkretnije 1500 ljudi koji je protiv njih potpisalo peticiju. Što je puno manje od šest milijuna koliko je pjesmu Mama ŠČ pogledalo na YouTubeu. Odjednom pola svijeta zanimaju njihove gole guze i ludosti na traktoru. Makar, mi iz Hrvatske već više od 30 godina znamo da su skloni ekstravagantnom odijevanju, golotinji, psovkama, i da se imena njihovih albuma na televiziji ne smiju čitati bez cenzuriranja.

Tim je riječima RTL-ova urednica, voditeljica i novinarka Mojmira Pastorčić najavila prilog Ide Balen za Direkt u kojem se potonja pozabavila fenomenom grupe Let 3.

"Cijela ta priča je baš jako dobro odrađena s te biznis strane, tako da mislim da je to osmišljeno kvalitetno i izvedeno još kvalitetnije. Mislim definitivno da su brend Hrvatske postali, a sad, koliko će dugo trajati to ćemo vidjeti", smatra marketinški stručnjak Neven Šegetin.

Uvijek su bili originalni i neobuzdani

A priča traje od nastanka benda još 80-ih, jer uvijek su bili originalni i neobuzdani. Na pozornice su izlazili golih guza, s cvijećem u anusu, u TV studijima paradirali u haljinama i štiklama, s barbikama našivenim na jakne.

Živa pi*ka, Živi ku*ac, Ku*cem u čelo, Riječke pi*ke, sama imena albuma i pjesama govore da nikada nisu prezali od psovki, kao ni teatralnih nastupa. Dobro ih pamti Vava, poznati riječki autor i gitarist Laufera. S Mrletom i Ivankom Mazurkijević je prijatelj, a bend poznaje u dušu.

Potpuna renesansa

"Strašno me veseli činjenica što Let 3 sad doživljava jednu potpunu renesansu i ovaj eksplozivni ŠČ je nešto što je i mene iznenadilo. Nemojte me pitati da pokušam to analizirati, jer mi je to jednostavno nedokučivo i potpuna mi je misterija, pjesma kao takva je neobična. Rekao sam baš Mrletu, da živim još 20 života nikad ne bih napravio ovako nešto. Njihov ekscentrični smisao i za humor i za komentare društvenih prilika, svjetskih prilika i domaćih prilika je zaista, nazvat ćemo to osebujnim", tvrdi glazbenik Vlado Simcich Vava.

Upravo je to formula jer stalno objavljivanje TikTok videa dobra je strategija, ali nikakvi im marketinški gurui ne bi pomogli da Let 3 nije to što je.

"I pretpostavljam da kad pobijede na Eurosongu da će biti jedino fajt gdje će se taj održati, hoće li se održati tu u Rijeci ili negdje drugdje", smatra Vava.

Kako god bilo, efekt je postignut, cijela Europa sada priča o njima, čak je i običan traktor doživio svojih pet minuta.