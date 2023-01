Treći je dan da zagrebačka Čistoća ne kupi smeće, Zagreb izgleda kao kontejner, poručila je Mojmira Pastorčić u RTL Direktu te je nastavila. "Poslijepodne je stigla vijest da je štrajk prekinut i da je smradu kraj, ali je li treća smjena kojoj je radno vrijeme upravo počelo, stvarno počela čistiti to ćemo tek vidjeti.

Jer do maloprije su stizale informacije da su radnici ljuti, da se osjećaju izdano, i da ne planiraju raditi. Situacija je cijeli dan izgledala dramatično.

Radnici Čistoće kažu: dajte nam veće plaće, gradonačelnik odgovara: povišice ste već dobili. Oni kažu: ne odustajemo do ispunjenja zahtjeva, on kaže: štrajk je nezakonit", kazala je Pastorčić u najavi priloga Ivana Skorina, koji se opširnije pozabavio prosvjedima radnika Čistoće.

Da je Bandić živ...

Došao do Pavla Kalinića, bivšeg pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, koji smatra da je Milan Bandić živ do ove situacije sigurno ne bi ni došlo.

"Što se tiče ovoga ja sam očekivao da će oni prihvatiti te uvjete jer nisu imali izbora", rekao je Kalinić.

Na pitanje o tome treba li Tomašević radnicima Čistoće dati veće plaće i može li to Kalinić odgovara: "Ne znam da li može, ali morat će s obzirom na inflaciju"

A kako je sve počelo?

Godinama se vrti taj isti mit, zašto bih ja reciklirao kad ionako oni sve trpaju i bacaju na istu hrpu? I za vrijeme Bandića i sad grad sve to uspješno demantira – ali onda prije dva tjedna šok. Javna televizija objavljuje video na kojem se vidi baš to, trpanje u isti koš. Mit nije samo mit. Svi se zgražaju, uprava daje otkaz svojim radnicima, njihove kolege se spontano bune i prestaju s odvozom smeća.

Uprava vraća otkazane natrag na posao, ali taj spontani bunt prerasta u nešto nalik štrajku u kojem se traži 11 različitih stvari, najvažnije – veće plaće. I tu je ključ problema. Veće plaće redovno su tražili i učitelji i stjuardese i tete u vrtićima– no štrajk se dogovarao unaprijed, kombiniralo se, kalkuliralo. Baš zato zaključak današnjeg dogovora je prvo povratak na posao, pa onda radnici i sindikati o tom klasičnom štrajku odlučuju kad vide ponudu u petak.

"Tada će radnici odlučiti da li im je nešto prihvatljivo hoće li ići u novi legitimni štrajk koji ima glavu i rep koji ima pravila igre, dakle ništa u ovom trenutku radnici poklonili upravi, nisu se ničega odrekli", kazao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

A sad, taj problem plaća

Grad je izašao s podacima da je prosječna plaća komunalnog radnika 990 eura, donosno 7 454 kune, a vozača kamiona čistoće 1 240 eura odnosno 9337 kuna – to su cifre nakon nedavnog povećanja, no iz Sindikata su uzvratili najniža plaća je radnika je 637 eura, odnosno 4 800, s dodacima to se popne na 770 eura odnosno 5800. Usporedbe radi u Rijeci prema podacima tamošnjeg sindikata prosjek za komunalnog radnika je 717 eura, to je prosjek, a ne najniža plaća.