Nakon što je gotovo dvije godine sa Zoranom Šprajcom dijelila voditeljsku fotelju, Mojmira Pastorčić sad potpuno preuzima RTL Direkt koji je tijekom gotovo sedam godina rada ostao vjeran publici, ali i publika njemu. RTL Direkt nominiran je za Večernjakovu ružu, Zlatni Studio, a Mojmira još jednom za TV voditeljicu godine Zlatnog Studija.

U velikom intervjuu za RTL.hr Pastorčić je otkrila što će se dogoditi s RTL Direktom te koliko joj na putu do novih pobjeda znači podrška gledatelja i kolega. Kazala je da je ponosna zbog nominacija za Večernjakovu ružu i Zlatni Studio.

"Super je i što smo Šprajc i ja oboje nominirani za voditelja godine za Studio. To sve skupa znači da su se trud i svi dugi dani radnika treće smjene isplatili!", kazala je za RTL.hr.

Evolucija Direkta

"Sretna sam što smo već godinama redovito u konkurenciji za najbolju emisiju, velik je kompliment što nas toliko ljudi gleda i u 22:15 i na kablu i na internetu, i sretna sam što Direkt vide kao originalan show. Hvala im na tome. Zanimljiva je evolucija Direkta. Prije smo ga Šprajc i ja zajedno radili i dobivali nominacije. Sad on radi svoje emisije, ja svoje, imamo drukčiji stil, drukčije teme i mišljenja i oboje smo nominirani. To je dobro", zaključila je.

Govoreći o svom timu u Direktu, kazala je da ih ima malo, ali da su svi maksimalno angažirani, kreativni, puno rade i vole Direkt i rasprave. "Nema tu neke mlitavosti i jada. Rekla bih da smo dosta glasna redakcija. Kad bolje razmislim, možda to ima veze s tim što nas je dobar postotak dalmatinskog temperamenta. Skorin (urednik Direkta) je valjda jedini pristojan", kazala je.

Opisala je zatim jedan radni dan u Direktu. "Krećemo ujutro, od doma. Pozivi, WhatsApp grupa, dogovori što ćemo i kako, što radimo i koga zovemo, razmjenjujemo ideje za sugovornike i goste. U 13 sati se nalazimo na kavi svi zajedno. Urednik, voditelj, producentica i novinari, ako nisu već na snimanju. Diskutiramo o tome što je zanimljivo, što je važno, kako nešto jasnije ispričati, koja grafika nam treba, tko je dobar sugovornik, a nismo ga se sjetili, zašto je nešto bitno. Svi sudjeluju, to je jako važno.

Bez obzira na to što je moderno doba, dosta važnu ulogu u Direktu ima moja bilježnica. Sve zapisujem u tu bilježnicu, i što mi samoj padne napamet, i što zajedno smišljamo. U njoj skiciramo priloge, flomićem ide nacrt grafike, ali i neke moje apstraktne brčke koje se teško interpretiraju. Iz bilježnice se poslije trgaju stranice, Čirjak me traži da joj slikam bilježnicu i pošaljem WhatsAppom. Direkt se radi u dnevnom ritmu.

U 14 sati imaš prazno platno od 40 minuta i krećeš. Pisati najave, priprema za gosta, kakve fotografije će to ilustrirati, koja grafika. Uvijek pratiš puno stvari, čitaš svašta, pronalaziš nove stvari za emisiju. Dotle novinari snimaju, navečer pišu tekst, montaža oko 21 sat. Direkt je cijeli dan posla. Ideš u 23 doma dosta umoran", opisala je.

'Ideje su produkt svih u redakciji'

Kazala je i da surađuju s kolegama iz drugih redakcija. "Cijelu prošlu godinu su priloge za Direkt radili RTL-ovi dopisnici, što je dobro jer emisija nije bila tako zagrebocentrična. Pa ste vidjeli bravure Tina Kovačića, kao što je život Nepalaca u Osijeku, našu Dubrovkinju Andreu Žarak o aerodromu u Trebinju ili Nikolinu Radić o fenomenu Livaja. Često Direkt rade kolege iz RTL-a Danas pa nam, recimo, gostuje talentirani Matija Mlinarić ili se javlja Latković ili Mišević. A ima i suradnje koja se ne vidi golim okom. Pitajte urednika RTL-a Danas Bornu Keserovića koliko mu pitanja postavim oko Direkta petkom… Ja stalno po redakciji nešto ispitujem, brojni kolege mi pomažu savjetima, idejama, od novinara do urednika portala, od Ruže Đukić do Mateja Devčića. Više je ljudi pametnije od jedne osobe", poručila je Pastorčić.

Upitana odakle dolaze ideje i inspiracije za njene komentare i priloge, Mojmir je kazala da su ideje i njene i Skorinove, ali naglašava da je emisija uvijek produkt ideja svih u redakciji - "od najmlađe Darinke Trgo do Kristine Čirjak. I producenata - bila to Tea Johman, Miro Lujić ili Antonija Bradač. Svi sudjeluju", kazala je.

Kazala je da je s dosadašnjim gostovanjima u Direktu uglavnom bilo sve u redu. "Ne sjećam se da je itko otkazao u zadnji tren. Ali nekidan se dogodilo, ne znam ni sama zašto, da do 18 sati nismo imali dogovorenog gosta. Uskoro idem snimiti najavu emisije - nemam koga najaviti... Ali uvijek se snađeš. Jednom smo u 22:15 shvatili da nema gosta, jedan cijenjeni zagrebački gospodin je zaboravio da je rekao doći. Nazvali smo ga, locirali i dojurio je taksijem. Taman je stigao koju minutu prije", prisjetila se.

Kazala je i da na stolu u redakciji ima stari mali radio koji je davno prije pripadao kolegi Igoru Bobiću te se trudi da radio "čim više svira". "Naravno da pratimo i vijesti, i RTL-a i drugih televizija, ali čovjek poludi ako cijeli dan sluša vijesti. Zato imamo i Yammat. Sve je bolje s muzikom. I koncentracija i opće stanje", poručila je.

O stresu na poslu

Otkrila je i što joj je najstresnije kod pripreme RTL Direkta. "Stres mi pričinjava to što za gosta uvijek imaš ograničeno vrijeme, a ljudi su različiti. Kad netko priča dugo, dosadno, predetaljno, okoliša, ne odgovara izravno, nešto petlja, drži monologe, od stoljeća sedmog, preznanstveno, prebirokratski, nerazumljivo, onda si u problemu. Prođe 3 minute, on i dalje odgovara na prvo pitanje. Probaš prekinuti, ali ne ide. Onda mi redatelj u slušalicu kaže: još 2 minute i gotovo, pa si mislim 'jooooj ništa te nisam ni pitala...'. To je stres", kazala je.

Pojasnila je i razliku između RTL Direkta i RTL Direkta petkom. "'Girl power' je bila slučajnost, zapravo je jedini kriterij bio izvrsnost, a na kraju ispala izvrsna girl power ekipa.

Direkt petkom je još više magazin, dulje, temeljitije priče, reportaže koje se dulje pripremaju. Dokumentarističkih 11 minuta o Mateju Perišu, 10 minuta osobnog intervjua s Ćirom, ozbiljno obrađene teme kao što je kokain u Zagrebu ili alternativno liječenje.

Petak je i više late night, više humora, pa i gosti imaju više prostora. I sve je to dalo izvrsne rezultate, ogroman interes, stotine tisuća pregleda na Facebooku. I to mi je puno značilo, emisija koju sam sama osmislila, koju sam sama vodila i uređivala se tako dobro ulovila. Drago mi je da moje ideje imaju publiku, i zato se veselim mom novom Direktu. A sve što je bilo dobro petkom, ostaje", najavila je Mojmira.

Otkrila je i kakav odnos ima s urednikom Direkta, Ivanom Skorinom. "Skorin je sjajan, što gledatelji znaju kad gledaju njegove priloge, ali takav je i kao urednik. Temeljit je, sve prati, ima odlične ideje, neumoran je u potrazi za gostima. Zajedno kuhamo tu emisiju, raspravljamo što napraviti, izmjenjujemo mišljenja. Sigurno mu nije lako, ni sa Šprajcom, ni sa mnom, ali Skorin je miran i diplomat, pa to dobro funkcionira", kazala je.

Karijeru izgradila kao novinarka

Mojmira Pastorčić svoju je karijeru izgradila prvenstveno kao novinarka, a potom kao urednica. Proteklih nekoliko godina iznimna je voditeljica s već drugom nominacijom za Zlatni Studio, a Večernjakovu ružu osvojila je prošle godine.

"Na televiziji je najljepše biti novinar. Koliko god je iscrpljujuće, jer si čas u Slavonskom Brodu, čas u Koprivnici, neke dane nemaš vremena ni za WC, niti za ručak, novinarski posao je kao nijedan drugi. Ideš svuda: i na požar, i na sat zemljopisa u osnovnu školu, i u romsko naselje, i u Sabor, i u KBC Zagreb, i u Desno Željezno.

Vidiš stvari koje drugi ljudi nemaju priliku vidjeti i razgovaraš doslovno sa svakime: i ministrom zdravstva i žrtvom zlostavljanja i ljudima kojima je poplavilo kuću. Svaki dan pričaš svoju priču, kao minifilm, koji može učiniti razliku. I to je super i uvijek sam to najviše voljela. Ali na televiziji se stalno nešto mijenja. I to je dobro. Bila sam novinarka, pa urednica, sad voditeljica. Dobro je učiti nove stvari", kazala je.

Mojmira na društvenim mrežama nema svoj profil, ali na njih zasigurno zaviri iz profesionalnih razloga. Upitana je li kada čitala komentare o sebi i svom vođenju, kazala je da konstruktivne kritike shvaća ozbiljno.

"Društvene mreže, naravno, mogu biti odlična veza s gledateljima. Stalno nam šalju i probleme s kojima se susreću, i detalje koji nam mogu pomoći, i svoje utiske na emisiju i pitanja koja žele pitati Zdravka Marića. Direkt se puno gleda na Facebooku, i prilozi i gosti.

Ako netko napiše: Mojmira prebrzo govori, naravno da ću to shvatiti ozbiljno i pokušati promijeniti. Ali problem je što Facebook sve manje postaje civilizirano mjesto gdje se priča o sadržaju ili nekim normalnim stvarima, a sve više bojište na kojem se mrzi, huška, izmišlja, etiketira, difamira, i vrijeđa. Kad netko napiše “Nju treba uspavati” ne znam kako bi točno na mene to trebalo utjecati. Zato to ni ne čitam", poručila je.

'Direktu sam posvetila puno godina i truda'

Zoran Šprajc najavio je svoj novi projekt. Mojmira je pojasnila hoće li to utjecati na RTL Direkt. "Ja preuzimam RTL Direkt. Od ponedjeljka do četvrtka. I to me jako veseli. Radim u toj emisiji od početka i posvetila sam joj puno godina, puno truda da bude bolje, puno razmišljanja, ideja, živciranja i puno rada od jutra do 23 sata. Prvo vrijeme kao novinarka, a onda sam je četiri godine uređivala i svaki dan radila sa Šprajcom.

I tada je to bila emisija u kojoj se, uz njegovo snažno autorstvo i smisao za humor, osjećao moj štih - i moj stil, moje ideje i rad s novinarima. Posljednje dvije godine gledatelji su me bolje upoznali, vodila sam svaki dan, tri dana, dva dana, iz dnevnog boravka, s Vučkom, bez Vučka, kad god Šprajca nije bilo, a zadnja 4 mjeseca još i petkom. I iskreno sam počašćena kako su mi gledatelji vratili. Ne samo glasovima za nagrade, nego podrškom, interesom, mailovima, pohvalama na ulici, razglednicama, komentarima, ma i rukom pisanim pismima.

Drago mi je da i gledatelji i RTL prepoznaju moj trud i veseli me da s 39 godina dobivam svoju vlastitu emisiju, i to takve reputacije. Prati nas puno ljudi, imamo prepoznatljiv stil i teme, ljudima se sviđa što smo drukčiji i što se bavimo stvarima koje ne mogu vidjeti drugdje. To je i news i nije news, i smiješno je i ozbiljno, bavimo se i omikronom i Bakom Prasetom i predsjednikom i beskućnicima i Ukrajinom i uličnim muralima i kriptovalutama i potresom u Petrinji i kokainom u zagrebačkoj kanalizaciji. Zašto je drugdje nešto bolje, što radimo krivo. Zanima nas društvo. Nismo opsjednuti dnevnom politikom, makar, ne bježimo od odgovora premijeru koji recimo lupka po RTL-ovom mikrofonu i proziva nas zbog lošeg rezultata svog kandidata", poručila je.

Planovi za 2022.

Otkrila je potom planove za RTL Direkt tijekom 2022. godine. "Imamo puno planova. Osvježit ćemo i izgled i koncept emisije. Šprajca više nema, on ide u nove pobjede i mislim da je to dobro. Sigurna sam da će mu emisija biti zanimljiva. Direkt je sad moj i naravno da će biti promjena, bit će to Direkt 2.0. Pojačavamo tim, imamo novu producenticu, sto ideja što napraviti, planiramo nove rubrike. Jedna je od promjena da neće više biti Direkta petkom.

I zbog toga mi je žao jer imamo dobru gledanost, emisija se baš dobro ulovila, a reakcije ljudi na to što radimo su sjajne. Ali gledatelji ne moraju brinuti. Elemente Petka sada će gledati kroz cijeli tjedan, i dulje razgovore i konkretnije reportaže i rubne teme i rubriku Mooolim??!! Ionako kažu da je četvrtak novi petak. Tako će biti i u Direktu", poručila je.

Na kraju je otkrila i svoje planove i ciljeve za 2022. godinu. "Pa, '22. je godina tigra. To je snaga, hrabrost, odlučnost, promjena, rizik. To su moji planovi", zaključila je Mojmira Pastorčić u velikom intervjuu za RTL.hr.