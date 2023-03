RTL-ova urednica i novinarka Mojmira Pastorčić briljantnim je komentarom otvorila svoju emsiiju Direkt. Onim što je rekla na Dan žena otvorit će oči mnogima.

"Do kraja Direkta barem će dvije žene u Hrvatsku dobiti premda šamarčinu, jer svakih 15 minuta žena ovdje doživi nasilje. Sramota je da smo među europskim prvacima po broju ubijenih žena.

I dalje imamo 16% nižu plaću nego što imaju muškarci. Poznato je da su žene više plaćene samo u porno industriji. Ovim ritmom ravnopravnost ćemo postići za 300 godina, optimističan je glavni tajnik UN-a, u doba koje za žene nije sjajno. U Americi je krenula zabrana pobačaja, u Iranu se pobuna guši trovanjem djevojčica, u Hrvatskoj je normaliziran pokret Muževni budite, koji se bori za čedno odijevanje. Hrvatska ima samo dvije županice, 18 gradonačelnica.

A jedna od 50 saborskih zastupnica danas kaže da ih se etiketira kao nakaze, masne, debeljuškaste, histerične čivave. A ukupno 3% hrvatskih kompanija vode žene. Ali zato od svih 1,4 milijuna kućanstava - u 83%: od ribanja zahoda do pranja prozora: sve ali baš sve poslove obavljaju žene. Žena može biti i obrazovana i pametna, ali koga briga - komentira se samo nevjerojatna figura, nova frizura ili odjevne kombinacije. Zato smo danas razgovarali s uspješnim ženama koje su nam ispričale kako su to postale u muškom društvu. Što kaže Miley Cirus, cvijeće si možemo kupiti i same: ali ovo je puno važnije", poručila je Pastrorčić.