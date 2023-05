RTL Direkt je u sinoćnjoj emisiji birao najbolje poslove u Hrvatskoj, a voditeljica Mojmira Pastorčić još je jednom ubila komentarom. Ovoga puta osvrnula se na težak posao župana, aludirajući na vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića koji se nakon samo dva tjedna od izlaska iz istražnog zatvora našao u društvu premijera Andreja Plenkovića. Zajedno su svečano obilježili 20 godina Hrvatske zajednice županija.

"Birali smo najbolje i izdvajali najplaćenije poslove. Posebno bismo željeli izdvojiti posao iz snova sa savršenom ravnotežnom privatnog života i radnog vremena, odgovornosti i plaće. U Hrvatskoj je to zamjenik župana. Župan je važna politička figura.

Predstavlja izvršnu vlast u županiji, a zamjenik župana pomaže kada je obveza previše. Negdje je posla toliko da pomagati moraju ne jedan, ne dva, nego tri zamjenika. Ako se smatrate idealnim kandidatom i vidite svoju budućnost u mandatima koje dolaze, savjetujemo da se polako počnete pripremati.

2025. godina je iza ugla. Ako živite u mjestu do 350 stanovnika treba vam samo 35 potpisa, trebate pronaći župana s najvećim izgledima za pobjedu, objasniti biračima zašto ste naš vi najbolji kandidat za zamjenika i pobijediti. Glavna je nagrada je naravno raditi u interesu županije uz skromnu naknadu od 2183 eura kao što je to u Zagrebu ili 2313 eura kao što je to u Splitsko-dalmatinskoj županiji", rekla je Mojmira.