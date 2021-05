‘MOJA ZADAĆA JE ODUPRIJETI SE PRITISCIMA’: Marić o sastanku ‘nasamo’ s Bašićem: ‘To znači čuti investitora, što je normalno’

‘Što znači nasamo? To možda budi neke vrste sumnje, u prijevodu to znači čuti investitor, kao i neki drugi što dođu nasamo kod mene’

Ministar financija Zdravko Marić odgovarao je na novinarska pitanja u Vukovaru, a tema je sastanak s poduzetnikom Milenkom Bašićem. Podsjetimo, za Bašićev kredit u HBOR-u lobirale su bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac i bivša ministrica Gabrijela Žalac.

O Marićevu sastanku s Bašićem doznalo se iz SMS poruka, a ministar veli kako je njegova zadaća, baš kao i zadaća ministara, NO-a i HBOR-a propisana zakonom o HBOR-u i zakonima o trgovačkim društvima.

“Naša je zadaća biti otvoren za dijalog s građanima i poduzetnicima. To nije jedini primjer gdje sam se sastao s poduzetnikom koji je imao namjeru aplicirati za kredite HBOR-a. Kredit je odobren tek kad su ispunjeni svi uvjeti koje je banka pred njega stavila. Kredit se uredno otplaćuje i siguran sam da će se uredno vratiti”, rekao je Marić.

‘Moja je zadaća oduprijeti se pritiscima’

Upitan o pritiscima koje je navodno Bašić vršio ne bi li mu HBOR odobrio kredit veći od onog što je banka u početku bila spremna dati, Marić kaže da je pitanje koliko je HBOR bio spreman dati ili nije.

“Ne bih ulazio u neke spekulacije da je netko na nekoga vršio pritisak. HBOR je bio vrlo konzistentan od samog početka i držao taj svoj princip. Zadaća Nadzornog odbora i moja je dati stručnim službama da ustraju u tome i to se u konačnici i dogodilo”, rekao je Marić pa se nadovezao na pritiske koje su navodno radile Žalac i Rimac: “Svakodnevno sam izložen različitim vrstama inicijativa, ovo što vi kažete pritisaka. Moja je zadaća oduprijeti im se.”

O sastanku s Bašićem: ‘Nema tu tajnovitosti, to su izlisti nekih transkripta’

“Kada govorimo o ovoj posebnoj inicijativi, u HBOR-u jedna od zadaća koja je bitna je omogućiti i osigurati da stručne službe, uprava, svi koji rade na nekim kreditnim partijama rade nepristrano”, rekao je ministar Marić te komentirao sastanak nasamo s Bašićem.

“To su izlisti nekih transkripata, nema tu nikakve tajnovitosti. U takvim vrstama razgovora, ni prvi ni zadnji u smislu toga da kao ministar financija i predsjednik NO-a čujem što netko ima reći u vezi neke prezentacije i prijedloga, i to je maksimalno što može dobiti od mene. Ne znam mogu li sjetiti toga ili ne. Što znači nasamo? To možda budi neke vrste sumnje, u prijevodu to znači čuti investitor, kao i neki drugi što dođu nasamo kod mene. Ne u prisutnosti nekih konzultanata. Nasamo, to znači čuti investitora… To je normalna situacija… Mislim sad, normalna situacija kako ja to vidim. Ne rješavamo mi kredite na taj način”, veli Marić.

