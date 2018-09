MOJA ISTINA O TAJNOM RUČKU S KOMADINOM: ‘Nije mi ponuđeno mjesto predsjednika SDP-a, mi nismo kingmakeri’

Nakon što je Nacional objavio da je potpredsjednik SDP-a kojeg se smatra najizglednijim nasljednikom Davora Bernardića razgovarao s Biljanom Borzan o tome da ona preuzme SDP, ona demantira ta nagađanja, ali potvrđuje svoj stav da SDP hitno treba promjene u vrhu stranke

Nakon što je tjednik Nacional objavio informaciju o tajnom ručku na kojem su bili Zlatko Komadina, potpredsjednik SDP-a i Biljana Borzan, članica Predsjedništva SDP-a i zastupnica u EU Parlamentu uz neslužbenu spekulaciju da se na ručku razgovaralo o tome da Biljana Borzan preuzme vođenje SDP-a, Borzan je u kratkom razgovoru za Net.hr demantirala da se razgovaralo o njezinom preuzimanju SDP-a.

Potvrdila je zajednički ručak s Komadinom, ali nije se radilo ni o kakvom tajnom ili zavjereničkom sastanku, kaže Borzan. “Razgovarali smo o budućnosti stranke, ali nismo razgovarali o mom angažmanu za predsjednicu stranke, niti smo spominjali druga imena”, izjavila je za Net.hr Biljana Borzan. “Nismo mi ‘kingmakeri'” dodala je još kratko.

NOVA OPASNOST ZA BERNARDIĆA I NJEGOVU FOTELJU: Biljani Borzan ponuđena funkcija šefice stranke?

Tko će voditi Klub zastupnika?

Informacija o navodnom razgovoru odnosno nagovaranju Zlatka Komadine da Biljana Borzan preuzme SDP našla se u žiži javnosti u tjednu uoči početka novog zasjedanja Sabora, kada se očekuje definiranje tko će voditi Klub zastupnika SDP-a, a to će nesumnjivo biti znakovito i za cjelokupnu budućnost stranke.

Naime, Arsen Bauk je podnio ostavku na mjesto predsjednika Kluba a Predsjedništvo je za to mjesto kandidiralo Davora Bernardića, predsjednika stranke – kojem je dvije trećine članova Kluba potpisalo pismo, odnosno zahtjev za podnošenje ostavke. Prva sjednica Kluba, na kojem bi saborski zastupnici SDP-a trebali odlučiti žele li Bernardića za predsjednika Kluba bio bi zapravo svojevrsni test može li SDP s Bernardićem na čelu uopće funkcionirati.

Točka koja će definirati budućnost SDP-a

S obzirom da samo nekoliko dana prije zasjedanja Sabora još uvijek nema najave sjednice Kluba, evidentno je da se već sam proces održavanja sjednice počinje smatrati “nemogućom misijom”. Također, već nekoliko tjedana nije održana ni sjednica Predsjedništva stranke iz kojeg je izbačeno četvoro jakih članova: Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin, Mihael Zmajlović i Vedran Babić, a Bojan Glavašević je napustio i stranku.

Prva sjednica krnjeg Predsjedništva bila bi nesumnjivo ključna točka definiranja kratkoročne budućnosti SDP-a, pokazatelj ima li Davor Bernardić podršku većine preostalih članova Predsjedništva,odnosno, jesu li preostali članovi odlučili aktivirati neki od scenarija koji se već duže vrijeme razmatraju u javnosti.

Svojim pojavljivanjem na okupljanju osamdesetak članova stranke koji traže promjene i odlazak Bernardića s mjesta predsjednika, održanim prije nekoliko dana u Kamanju, i Biljana Borzan kao članica Predsjedništva stranke, ali i Arsen Bauk, član Predsjedništva koji je ostao u Bernardićevoj većini na dan kada se odlučivalo o suspenzijama, dali su do znanja da se zalažu za promjene.

Želi li Borzan napustiti EU parlament?

S imenom Biljane Borzan, jednom od najpopularnijih SDP-ovih političarki, već se duže vrijeme spekulira u medijskim nagađanjima o mogućem rješenju za preuzimanje čelne funkcije u SDP-u. Činjenica je da ona uživa veliko povjerenje i popularnost u dubini stranke, ali i mnogo šire, te su i mnogi članovi Predsjedništva uvjereni da bi upravo ona na čelu SDP-a mogla popraviti rejting stranke ali i doprinijeti cjelokupnom resetiranju, odnosno privlačenju novih kvalitetnih članova.

No, ona je također jedna od najuspješnijih hrvatskih zastupnika u EU Parlamentu i pitanje je želi li eventualnim preuzimanjem stranke dovesti u pitanje svoju novu kandidaturu. Zlatko Komadina je i dalje, formalno, kao potpredsjednik stranke s najviše glasova, prvi najizgledniji nasljednik Davora Bernardića, u slučaju da će se na sjednici Predsjedništva SDP-a dogoditi obrat o kojem se nagađa.

No, neovisno o tome što Biljana Borzan demantira da se razgovaralo o tome da ona preuzme stranke umjesto Komadine, ne treba zanemariti mogućnost da se to dogodi narednih dana. Mnogi, naime, smatraju da bi Komadina trebao prepustiti to mjesto nekome tko je prihvatljiv i velikoj većini članova SDP-a a uživa i značajnu popularnost u širokoj javnosti.