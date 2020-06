MOJ NOVI TREĆI PUT: ‘Nismo populisti nego ozbiljna opcija, ući ćemo u Sabor, a onda imamo jasan cilj. Imaju li drugi kapaciteta za to?’

O planovima i ambicijama koalicije Pametno, Fokus i Stranke s imenom i prezimenom za Net.hr je progovorio savjetnik Stranke s imenom i prezimenom, Ivica Relković

Dvadeset dana prije parlamentarnih izbora na političkoj sceni je formirana nova koalicija. U ponedjeljak su u Bjelovaru, naime, svoju suradnju potvrdili Stranka s imenom i prezimenom te već ranije formirana koalicija stranaka Pametno i Fokus. Tako je Hrvatska nakon dugo vremena dobila opciju na političkom centru koja bi se mogla izboriti za saborske mandate pored ljevice i desnice, ostavljajući prostora za iskazivanje trećeg mišljenja, umjesto već uvriježenog prepucavanja “crvenih” i “plavih”. Nova će koalicija nastupiti u svim izbornim jedinicama, s mješavinom ljudi koji su dosad imali određenog političkog iskustva te stručnjaka iz raznih društvenih područja koji dosad nisu bili angažirani u politici.

Nastavak je to procesa koji je započeo još prošle godine, prije svibanjskih europarlamentarnih izbora, kada Dalija Orešković iz Starta, a sada Stranke s imenom i prezimenom, te Marijana Puljak iz Pametnog nisu uspjele dogovoriti centrističku koaliciju. Na kraju nisu osvojile niti jedan mandat, a ranija istraživanja javnog mnijenja, koja doduše nisu uzela u obzir stvaranje nove koalicije i koja Hrvatsku svrstavaju u jednu izbornu jedinicu, daju im solidne šanse za ulazak u Sabor.

Među ljudima koji se nalaze u novoj koaliciji je i politički analitičar, glavni urednik portala Besplatna politika i savjetnik Stranke s imenom i prezimenom, Ivica Relković, koji je za Net.hr progovorio o stvaranju koalicije, političkim ciljevima i ambicijama, a nije propustio usmjeriti pogled i prema favoritima. Istaknuo je kako dogovaranje koalicije uopće nije bilo problematično, s obzirom na to da Stranka s imenom i prezimenom te duo Pametno/Fokus dijele slične poglede na stvari koje bi trebalo reformirati u državi. Istaknuo je kako sada slijedi dotjerivanje detalja prije konačne predaje kandidacijskih lista, koje bi Državno izborno povjerenstvo trebalo zaprimiti već u utorak. Dodao je i kako neće biti problematično niti stvoriti kampanju, s obzirom na zajedničke stavove.

PAMETNO, DALIJA OREŠKOVIĆ I FOKUS PREDSTAVIL KOALICIJU: ‘Sada više nitko ne može reći da nema za koga glasati’

‘Ne mislimo nikome biti privjesak’

U kampanji, pak, računaju na respektabilan broj glasova, koji bi im mogli donijeti mjesta u Saboru. Ranija istraživanja javnog mnijenja su kumulativno svim strankama zbrojila nešto manje od četiri posto glasova birača, što nije dovoljno za ulazak u parlament. No, Relković upozorava kako to nije realno stanje i navodi gdje bi mogli imati mnogo veću potporu.

“I zagrebačke izborne jedinice, koje su i jednima i drugima bile jače, zapravo su na pragu ili preko njega, a neke su i na pragu u kumulativnom zbroju. Isto je i u 10. izbornoj jedinici. U tom smislu su središnja Hrvatska i dio Dalmacije već zbrojem na pragu ili preko praga, ali mi sada moramo sinergijski to razviti u kampanji i potencijalno povećati, jer nema oponenata takvog tipa na centru da bi se sada raspršivali glasovi. Ove opcije su mogle međusobno raspršivati glasove, ali sada više ne toliko, naročito zato što sada više nema jakog elementa protestnih opcija”, istaknuo je Relković.

STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM POZVALA NA PROMJENU IZBORNOG SUSTAVA: ‘Glas u Dalmaciji vrijedi manje nego u ostatku zemlje’

Dodaje da je trenutačno stanje u Hrvatskoj već znak da je ujedinjavanje centrističkih opcija bitno. U kalkulacije oko broja mandata nije želio ulaziti, jer su, istaknuo je, problemi u kojima se nalazi Hrvatska stvar ozbiljnih tema i promjena koje netko mora napraviti, iako je ostavio mogućnost da bi mogli napraviti iznenađenje, ali ne poput Mosta koji je na parlamentarnim izborima 2015. dobio 19 saborskih mandata. Zbog toga su sve stranke u koaliciji zauzele jedinstven stav oko mogućih daljnjih, postizbornih koalicija.

“Ne mislimo nikome biti privjesak. To nije mislila niti koalicija Pametno/Fokus niti Stranka s imenom i prezimenom i taj se detalj dogodio u trenutku i jednima i drugima. Ne mislimo biti privjesak nikome, da bi netko odustajao od reformi ili radio kozmetiku. Ni HDZ ni SDP nemaju namjeru posegnuti za ozbiljnim reformama, po onom što mi vidimo u njihovim programima. Sad je na nama da skrenemo pozornost da se na centru dogodila opcija koja neće biti populistička, a ozbiljno će se suočiti s problemima u kojima se nalazi Hrvatska. Bit će glas poziva na to da se zbrojimo, jer idemo u vrlo ozbiljnu i nimalo laku etapu hrvatske države”, istaknuo je Relković odbivši tako napise koji su se pojavili u medijima, da postoji mala šansa da bi kreirali vlast pod uvjetom da se pridruže Restart koaliciji, ako ona osvoji relativnu većinu glasova. Dodao je što je ključno da bi se novostvorena koalicija našla u širem društvu onih koji bi mogli složiti novu Vladu.

ONI SU MALI, ALI U LUDOM SCENARIJU MOGU SASTAVITI VLAST: No, Daliji i partnerima prijeti jedan problem koji se već počeo događati

“Cilj je preustroj države na ozbiljan način. Ima li neka od ovih opcija kapacitet i ozbiljnu namjeru da to provede? To je ključno. Ova koalicija neće potrošiti svoj kredibilitet da bude ikome žetončić, ni za kakve slabe ustupke, ni za kakve situacije ‘idemo biti radi reda u većini’. Toga neće biti. Apsolutno ne razmišljamo reagirati na prvu loptu zbog broja mandata. Trenutačno brinemo o tome da politički centar dođe u situaciju da Sabor, za koji očekujemo da će biti prilično iracionalno bojište, bude racionalnog glasa. Tamo će biti raznih iracionalnih scena i s lijeva i s desna i mi želimo biti racionalan glas kamo ide Hrvatska u budućnosti”, naveo je Relković.

IVICA RELKOVIĆ OKUPLJA UGLEDNIKE I JAKE POJEDINCE: ‘Ova opcija će biti potpuno hrabra za bilo kakav strah od prošlosti’

‘Ne može nešto što se spaja imati raspad’

Nova centristička koalicija okuplja ljude koji su nekoć bili članovi drugih političkih opcija, ali su s vremenom pronašli druge načine političkog djelovanja. Uz Daliju Orešković, koja je praktički sinonim za Stranku s imenom i prezimenom, iako je formalno vodi bivši Mostov ministar uprave Ivan Kovačić, tu je i Marijana Puljak, koja je s Pametno već ostvarivala zapažene rezultate u Splitu, te Davor Nađi iz Fokusa koji je trenutačno dogradonačelnik Svete Nedelje. Njima su pridodani i stručnjaci koji dosad nisu imali političkog angažmana, poput doktora i bivšeg ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala, predsjednika Udruge Lipa Davora Huića ili riječkog arhitekta Marina Račića. Takva kombinacija kadrova, pa i samo koaliranje dviju sličnih političkih opcija nagnali su neke da se povuku iz ove priče.

PAMETNO I FOKUS DOBILI POJAČANJE UOČI IZBORA: ‘HDZ je problem za Hrvatsku, a SDP nije rješenje’

NOGALO OTKRIO ZAŠTO ULAZI U POLITIKU I BI LI BIO BOLJI MINISTAR OD BEROŠA: ‘Ja sam ušao da zviždim. Mene to toliko frustrira!’

Naime, danas su Stranku s imenom i prezimenom napustili kninski gradonačelnik Marko Jelić, načelnik Općine Murter-Kornati Toni Turčinov, načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić, Zlatko Ćesić, vijećnik Općine Dicmo Petar Maretić i potpredsjednik Nezavisne liste mladih Nikša Kulušić, tvrdeći da je koaliranjem sa strankom Pametno i Fokusom “duboko narušena početna, poštena, čista i iskrena priča”. Slično su ponovili i u Nezavisnoj listi Zagreb i Uniji Kvarnera napuštajući skup stranaka i inicijativa okupljenih oko stranke Pametno i Fokusa, tvrdeći kako je u cijelom procesu bilo “nedostatka demokratičnosti”. Relković u takvom osipanju i prije samog okupljanja ne vidi ništa loše. Čak štoviše, smatra da je koalicija sad jača.

“Ne može nešto što se spaja imati raspad. Kada vi spajate dvije opcije, nužno je da će do toga doći. Ako je jedna opcija imala želju popuniti 140 mjesta i druga strana također, kad vi te opcije spajate, s obje strane 70 mjesta otpada. Ako netko s tim nije zadovoljan ne znači da je opcija koja se sad stvorila odmah slabija. Ja mislim da spajanje dijela ljudi iz Pametno/Fokusa i dijela ljudi iz Stranke s imenom i prezimenom daleko jača od onoga što je otišlo iz bilo kojeg razloga. Ono što se dogodilo ipak je plus u odnosu na samostalan izlazak jednih ili drugih. Nema minusa. S druge strane, Stranka s imenom i prezimenom je tehnički registrirana. Ona nema članstva, nisu otpali članovi. Onaj tko uđe u politiku s time da nitko nikad neće promijeniti svoje mišljenje, ne treba ući u politiku. Politika nije fizika, ona je društveni odnos u kojem to nitko nikad u svijetu nije uspio promijeniti, to je tako. Onaj tko se boji toga ne ulazi u politiku. Rizik je nešto s čime živimo svaki dan. Mi smo društvena bića i ulazimo u neke rizike da je netko nešto rekao pa onda to promijenio. To nije stvar zbog koje bi se odustalo od politike, onda nitko ništa ne bi radio na društvenoj sceni”, rezolutan je Relković.

KOALICIJA PAMETNO I FOKUS VEĆ OSTALA BEZ JEDNOG ČLANA: Napustila ih je Nezavisna lista Zagreb, objasnili i zašto

STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM OSTALA BEZ ŠEST ČLANOVA: ‘Narušena je početna, poštena, čista i iskrena priča’

Upitno je hoće li Plenković i dalje biti premijer

Savjetnik Stranke s imenom i prezimenom odbio je otkriti kako će biti formirane koalicijske liste, prepuštajući sve za konferenciju za medije u utorak. No, razriješio je dvojbe oko sastavljanja listi u četirima izbornim jedinicama koje obuhvaćaju Grad Zagreb, gdje je bila i najveća “gužva”, s obzirom na velik broj poznatih imena, rekavši kako “mjesta ima za sve”. No, nije propustio analizirati konkurenciju, odnosno najveće favorite za osvajanje izbora. Posebno se obrušio na HDZ.

“Kad je krenula kampanja gotovo su svi govorili da je HDZ-ova pobjeda praktički sigurno u njihovim rukama. Ja sam na jednom mjestu tada rekao da je nakon Drugog svjetskog rata bilo gotovo sigurno da će Churchill pobijediti pa nije pobijedio. Dobio je rat i izgubio izbore. Tako se i ovdje nešto slično dogodilo. Gotovo sigurno je bilo da će HDZ kapitalizirati situaciju oko vođenja Stožera protiv korone, pa nije. HDZ je danas u problemima”, zaključio je Relković te dodao da je upitno hoće li Andrej Plenković uopće biti i dalje premijer s obzirom na to da druge desne opcije imaju problem s njim, a ne s HDZ-om, dok čelnika Restart koalicije Davora Bernardića ne bi komentirao, jer niti njegova stranka nije bila sigurna je li on pravo rješenje.