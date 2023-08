Tek nadomak sredini kolovoza vrijeme postaje stabilnije pa se može reći da pravo ljeto tek počinje. Ili se vraća. Trenutnu vremensku situaciju nad Europom obilježava polje visokog tlaka Azorske anticiklone koja se proširila nad Sredozemno more i veći dio istočne i srednje Europe, dok nad Balkanski poluotok istočno visinsko strujanje donosi nestabilan vlažan zrak s Crnog mora - kaže u prognozi za televiziju N1 meteorolog Bojan Lipovšćak.

Opet se stvara toplinska kupola

Istodobno, duboka ciklona nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije slabo je pokretna, produbljuje se, a vjetrovi njezine cirkulacije vuku topao suh zrak s područja sjeverne Afrike nad Pirinejski poluotok i zapadnu Europu. Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije izgledno je stvaranje toplinske kupole – “peke” iznad zapadnog Sredozemlja koja će idući tjedan donijeti visoke temperature i u naše krajeve.

A što se tiče onog najkonkretnijeg, danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme. Na Jadranu jutro uz slabu buru u podvelebitskom primorju, a na srednjem i južnom uz maestral. Poslijepodne u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za pokoji grmljavinski pljusak. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 35.

Vikend sunčan uz kratkotrajne pljuskove

U petak ujutro uz tokove rijeka i planinskim kotlinama moguća je jutarnja magla, koja će se brzo razilaziti i prevladavat će sunčano vrijeme. Na sjevernom Jadranu slaba bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren maestral. Poslijepodne slab, a u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu, umjeren do jak razvoj konvektivne kumulusne naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak. Jutarnje temperature od 16 do 22 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 23 do 26. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 35.

Vikend bi u unutrašnjosti trebao biti sunčan, uz umjeren razvoj dnevne naoblake pa su u subotu poslijepodne mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.Temperature zraka u porastu tako da će noćne temperaure biti oko 20, a najviše dnevne malo ispod 40 C.

UV indeks visok i vrlo visok

Na Jadranu sunčano toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju ujutro slaba bura. Na srednjem i južnom Jadranu slab do umjeren maestral. Temperature zraka u porastu, tople noći s temperaturom oko 24 i vrući dani dnevni maksimumi i do 38C.

Temperatura mora je visoka i mjerimo od 25 do 27C, a tijekom vikenda u priobalju i u planinama UV indeks visok i vrlo visok.

Neće biti ugodno za spavanje

I RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš najavljuje pravo ljetno vrijeme u nastavku kolovoza. Prema njezinoj prognozi, danas će na Jadranu od jutra biti sunčano i vedro, a u unutrašnjosti s promjenjivom naoblakom. Rijetko je uz jači razvoj oblaka moguće malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak. Na kopnu bez vjetra, a uz obalu prvo bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

U unutrašnjosti će još u petak biti promjenjive naoblake, rijetko i malo kiše, a zatim od vikenda sunčanije i stabilnije te postupno sve toplije. Uz dnevnu, rast će i noćna temperatura pa će noću osobito neugodno biti krajem ovog i početkom novog tjedna.

Na Jadranu će prema vikendu biti sve viša temperatura zraka, a od petka će priobalje biti pod utjecajem novog toplinskog vala uz moguća upozorenja zbog visokih temperatura. Problem će uz dnevnu vrućinu biti i noćna toplina pa će se sve teže mirno spavati.