MOGUĆA ODGODA POČETKA ŠKOLSKE GODINE? Ministar: ‘Ako situacija eskalira…’; Otkrio i koji učenici će možda morati nositi zaštitne maske

Konkretan dokument s uputama, procedurama i programom rada u školama i vrtićima bit će objavljen u ponedjeljak

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak prije sjednice Vlade da će dokument o početku nastave u novoj školskoj godini biti poznat u ponedjeljak, 24. kolovoza, tada će biti i objavljen i u njemu će biti svi podatci i varijante o početku nastave. Kako je već ranije najavio ministar Fuchs, nova školska godina 2020./2021. počet će 7. rujna, a polazišna točka je da će početi u učionicama.

Novinare su zanimali mogući modaliteti nastave u novoj školskoj godini od kojih je jedna mješovita nastava u kojoj bi učenici jedan tjedan išli u školu, a drugi tjedan pratitli nastavu on-line.

“Sve ćete saznati u ponedjeljak kada će biti objavljen dokument koji ćete tada dobiti na uvid”, rekao je Fuchs. Dodao je kako je model nastave koji su spomenuli novinari samo jedna od mogućih varijanata koje se razmatraju.

Na ponovljeno pitanje znači li to da će učenici jedan tjedan biti u školi, a jedan tjedan pratiti on-line nastavu, Fuchs je kratko odgovorio – hoće li biti jedan tjedan u školi, a jedan tjedan na on-line nastavi ili dva dana, sve ćete vidjeti u ponedjeljak. Kako je istaknuo, na varijante nastave utjecat će epidemiološka situacija. Na novinarsku primjedbu kako neki roditelji smatraju da su svi podatci o početku nastave u novoj školskoj godini već trebali biti poznati, ministar Fuchs odgovorio je kako je svjestan da će uvijek biti kritičara, uvijek će biti onih koji misle drukčije, nema jedinstvenih mišljenja i to je sigurno.

“Radimo u najboljoj mogućoj vjeri da stvar držimo pod kontrolom, a vidite i sami što se zbiva s epidemiološkom situacijom pa je pitanje hoćemo li uopće moći početi, jer ako situacija eskalira do većih razmjera sigurno je da će se poduzeti neke druge mjere”, istaknuo je. “Još uvijek je onako kako smo zamislili”, zaključio je ministar Fuchs.

Ministar je na sjednici Vlade ponovio da se planira da sva djeca u školu krenu 7. rujna, iako će datum početka školske godine uvelike ovisiti o razvoju epidemiološke situacije u Hrvatskoj.

“Taj datum uvelike će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj i ako bi slučajno došlo do promjena moguće je i taj datum promjeniti”, kazao je Fuchs podnoseći izvješće o aktualnom stanju vezanom za koronavirus. Najavio je da će u ponedjeljak biti objavljene upute za postupanje i odvijanje obrazovnog procesa u školama i predškolskim ustanovama, koje su izradile stručne službe ministarstva u suradnji s epidemiolozima.

U tom dokumentu bit će navedeno na koji način se škole trebaju pripremiti za početak školske godine, definirati ulazak i izlazak djece iz škole, kretanje unutar zajedničkih prostorija i niz drugih mjera u cilju osiguravanja sigurnog odvijanja nastave.

Fuchs je ponovio da postoji nekoliko scenarija koji će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u državi, pojedinim županijama, kao i dijelovima pojedinih županija.

Maske u javnom prijevozu i za više razrede

Primjerice, u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema nijedan pozitivan slučaj na otoku Visu pa ne bi bilo logično da se isti scenariji primjenjuju u tim lokalnim školama, naveo je.

O maskama u školama stajalište je da se one moraju nositi pri dolasku i odlasku u javnom prijevozu te unutar samih škola za više razrede, od 5. razreda nadalje, kada se djeca kreću po hodnicima i miješaju s drugim razredima. Tijekom nastave maske će djeca moći nositi ukoliko to žele, ali to neće biti obaveza, istaknuo je Fuchs.

Dodao je kako stručne službe nadopunjuju sadržaj elektronskih materijala koji će se možda koristiti ako dođe eskalacije epidemije, pri čemu se predviđa da bi dio učenika bio u školi, a dio kod kuće, odnosno djeca bi se rotirala u školi. Premijer Andrej Plenković naglasio je kako je najvažnija poruka da je početak škole predviđen za 7. rujna.

Podsjetimo, ministar je prošli četvrtak 23-članu Radnu skupinu za razradu i predlaganje mjera za početak nove pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021. koja se u utorak prvi put sastala u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. U Radnoj skupini su stručnjaci epidemiolozi, predstavnici agencija u sustavu obrazovanja, ravnateljskih udruga, osnivača škola i sindikata, a koordinatorica je Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

