MOGU LI COVID PUTOVNICE SPASITI HRVATSKI TURIZAM? Dok jedni misle da su nužnost, drugi tvrde da bi se trebali vratiti prošlim adutima

Monika Udovčić tvrdi da je teško predvidjeti kakva će biti turistička sezona: ‘Imamo iskustvo prošle godine i odmah po završetku turističke sezone 2020. krenuli smo u pripreme za 2021.’

Govoreći o tome hoće li Europa kao prošle godine uspjeti spasiti dio svoje ljetne turističke sezone u situaciji kada je procijepljenost niska, broj zaraženih raste, a pojavljuju se nove zaraznije i opasnije varijante virusa, Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove, rekla je u emisiji “Otvoreno” HRT-a da su sva predviđanja teška jer se još uvijek borimo s nevidljivim i malo poznatim neprijateljem.

“Imamo iskustvo prošle godine i odmah po završetku turističke sezone 2020. krenuli smo u pripreme za 2021. Tome svjedoči i projekt ‘Safe stay in Croatia’, ali i druge aktivnosti kao što su prioritetno cijepljenje djelatnika u sektoru turizma, te razgovori oko zelene putovnice”, dodala je, misleći na digitalne potvrde s QR kodom, poznate i kao COVID putovnice.

Domaća zadaća

Bernard Zenzerović, direktor Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, rekao je da je optimist što se tiče ove turističke sezone, te da imamo dobre uvjete kapitalizirati situaciju. Međutim, naglasio je da moramo dobro odraditi domaću zadaću.

“Kad kažemo domaću zadaću mislim na tri stvari. Prvo – da se uvjeti putovanja i ulasci u našu zemlji prilagode uvjetima koje imaju naša ključna tržišta – Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija. Oni za ulaske koriste brze testove i mislim da u tom smjeru moramo ići i mi. To povlači i potrebu da se cijela zemlja pripremi s kvalitetnim punktovima i centrima za brze testove. Drugo – epidemiološka situacija i prioritetno cijepljenje turističkih djelatnika. S time moramo krenuti što prije i zbog zaštite ljudi, ali i zbog jake marketinške poruke. Kad to posložimo, treći korak je komunikacijski segment”, rekao je.

“Imamo iskustva od lani, znamo što je bilo dobro, a što moramo popraviti i ako dobro odradimo domaću zadaću siguran sam da možemo imati dobru godinu”, istaknuo je.

Osjećaj sigurnosti

Optimist je i Josip Stulić, vlasnik i direktor agencije Croatia Luxury Rent, koji također smatra da će Hrvatska dobro proći ove godine ako se ispune određeni elementi. “Hrvatska mora odaslati signale sigurnosti, da gost koji dođe može očekivati određeni sigurnosni protokol i da se osjeća sigurno u našoj zemlji. Sad je prava prilika da se to iskoristi maksimalno”.

Istaknuo je da je naša velika prednost blizina i što gost može doći automobilom. “Ali ne smijemo samo ostati na tome. Moramo napraviti iskorak s kojim ćemo tog gosta još više privući za razliku od naše konkurencije”, dodao je.

Vladimir Bakić, direktor TZ Dubrovačko-neretvanske županije, rekao je kako je njihov turizam drugačiji od obalnih županija i da oni ovise o zrakoplovnim linijama kojih je zasad u najavi s 50-ak europskih destinacija. “To je 20-ak posto manje od uobičajenog, ali nije problem koliko ima ili će biti najavljenih avio linija, već koliko će putnika doputovati, a to će ovisiti o pandemijskim prilikama”, rekao je.

Situacija je krajnje ozbiljna

Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK-a, rekla je kako je situacija krajnje ozbiljna. “U ovo vrijeme svi turistički djelatnici već su imali puno upita i potvrđenih rezervacija, a sada u ovoj situaciji gotovo da nemamo ništa”, rekla je i istaknula da moramo jako ubrzati na svim poljima kako bi privukli goste jer to rade svi u konkurentnim zemljama.

Sean Lisjak, predsjednik udruženja marina pri HGK-u rekao je da svi oni u turizmu dišu isto i promišljaju isto. “Nautika je dala veliki doprinos prošle godine i optimisti kakvi smo bili prošle godine bit ćemo i ove”.

Dodao je kako smatra da smo covid putovnicama i mogućnostima cijepljenja malo uzburkali medijski prostor, te da bi se trebali vratiti adutima koje smo imali prošle godina, a to su more, lijepo podneblje u kojem živimo i dobra epidemiološka slika.

Istaknuo je i da moramo jako paziti da u tijeku sezone ne pogoršamo brojke i epidemiološku sliku. “Ako svi zajedno damo doprinos i s iskustvom koje imamo od prošle godine možemo, ako ništa drugo, bar ponoviti 2020. godinu”, rekao je.

Covid putovnice

Na pitanje što znamo o covid putovnicama, Udovičić je rekla kako su prošli tjedan dobili prvi nacrt uredbe kojom će se regulirati izdavanje i sadržaj tog zelenog certifikata, te da je jako važno da to ne bude diskriminatorni element za putovanja već da ona pomaže. O pitanju diskriminacije rekla je da će se raspravljati na razini EU-a.

Stulić je rekao kako su covid putovnice nužnost, ali i istaknuo da ako se ne naprave tako da olakšavaju putovanja, da će njihova primjena biti kontraproduktivna. Kad je riječ o rezervacijama rekao je da su 2020. završili na istim rezultatima kao i 2019.

“Osjetili smo koronakrizu, ali smo zadovoljni s napravljenim. Usporavanje bookinga osjetilo se tek nakon sezone i to je trajalo sve do sredine veljače. Sada u ožujku vidimo da se interes gostiju povećava i to zadnjih 20-ak dana intenzivno”, dodao je.

