MOGU LI AKTERI AFERE JANAF POMRSITI RAČUNE U SABORU? Grgić bi mogao slijediti primjer Sauche, a Barišićev plan – nitko ne zna

Razlika između aktera afere Janaf leži u tome što je Grgić ostao SDP-ov zastupnik i za vrijeme boravka u remetinečkom istražnom zatvoru, dok je HDZ-ovac Barišić pristao zamrznuti mandat u korist Vladina zadržavanja parlamentarne minimalne većine

Akteri afere Janaf izašli su na slobodu, a upravo to bi moglo utjecati i na političku konfiguraciju u Saboru jer zastupničke mandate imaju Vinko Grgić i Dražen Barišić. Razlika između njih dvojice jest što je Grgić ostao SDP-ov zastupnik i za vrijeme boravka u remetinečkom istražnom zatvoru, dok je HDZ-ovac Barišić pristao zamrznuti mandat u korist Vladina zadržavanja parlamentarne minimalne većine, piše Novi list.

Budući da Barišić nije mogao tri mjeseca sudjelovati u glasovanjima, umjesto njega je u Sabor ušao Mato Čičak. Ipak, za tri mjeseca će se Barišić mogao aktivirati u Saboru. To će značiti da bi većina koja održava Vladu Andreja Plenkovića, ponovno ovisila o zastupniku protiv kojeg se vodi kazneni postupak. Tako je bilo u prethodnom sazivu Sabora, dok zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije doveo pojačanja – najbolji primjer za to je jučer osuđeni bivši SDP-ovac Tomislav Saucha.

Za sada u HDZ-u mogu biti mirni jer je Barišiću protekla tek polovica zakonskog roka tijekom kojeg se može vratiti u saborske klupe. SDP će narednih dana odlučivati što sa svojim članom Grgićem, čije prisustvo nije bilo nužno u Saboru pa je on i dalje zastupnik. No, više nije na dužnosti gradonačelnika Nove Gradiške.

NAKON KOVAČEVIĆA I BARIŠIĆA PUŠTEN I GRGIĆ: Izašao iz Remetinca nakon 3 mjeseca pa poručio: ‘Ni luk mirisao, ni luk jeo’

Grbin poslao Grgiću nedvosmislenu poruku

Novi list piše da je jasno da bi SDP najradije da Grgić dobrovoljno napusti Parlament i da ga onda zamijeni neki drugi zastupnik. Međutim, upitno je je li njihov kolega na to spreman. Valja podsjetiti da kada se Saucha našao na udaru zakona, svjestan da bi u tim okolnostima vrlo teško pronašao novi posao, postao je dio parlamentarne većine i to kako bi spriječio prijevremene izbore. Šefa SDP-a Peđu Grbina nije briga što bi Grgić radio ako nije zastupnik nego mu je važno maknuti od stranke bilo kakve sumnje o popustljivosti prema ljudima koji su učinili nešto protuzakonito.

“Mi u SDP-u ne bježimo od odgovornosti koja postoji. Loše bi to bilo i za našu stranku i kompletnu hrvatsku politiku i Hrvatsku u cjelini. Spremni smo se s tim suočiti. Ali, tražimo da se na taj način ponašaju svi na političkoj sceni. Razgovarat ću s njim, ali Statut SDP-a je jasan, osoba protiv koje se vodi kazneni postupak može sama staviti svoje članstvo i dužnosti u mirovanje ili odluku o tome može donijeti Predsjedništvo stranke. U SDP-u mora biti nulta stopa tolerancije u odnosu na činjenje kaznenih djela. Ako se protiv tebe vodi kazneni postupak, dovodiš i sebe i svoju političku opciju u vrlo nezahvalnu situaciju ako misliš da unatoč tome možeš nastaviti obnašati bilo kakvu javnu ili političku dužnost. Da sam u takvoj situaciji, ja ne bih nastavio obnašati dužnost”, rekao je Grbin.

To znači da će Grgić biti isključen iz stranke ako odluči zadržati saborski mandat. U slučaju da se stvari tako odviju, Grgić bi mogao slijediti Sauchin primjer pa se kao nezavisni zastupnik pridružiti HDZ-ovoj većini.

KOVAČEVIĆEVE ŠIFRE: Jasno označio vanjskog neprijatelja, a s ozbiljnim igračima oprezno, ali uz poruku: Dečki, imam ja robe za trgovanje!

Plenković: ‘Barišić formalno nevin’

Novinari su jučer pitali premijera Andreja Plenkovića koja bi bila njegova reakcija ako bi bivši gradonačelnik Velike Gorice Barišić, sredinom ožujka odmrznuo mandat i postao 76. zastupnik bez kojeg zapravo nema Vlade.

“On ima pravo aktivirati mandat kao izravno izabrani zastupnik, kada to u nekom trenutku procijeni. Znate da mora proći rok od šest mjeseci. To mu pravo nitko ne može oduzeti, uključujući i HDZ, a za to nema niti potrebe. Nemam saznanja što on planira. U svakom slučaju, to je proces koji će trajati, dok dođemo u neku fazu nečega što bi bilo drukčije od ovog što je danas, proći će jako, jako puno vremena”, rekao je Plenković.

Iz riječi premijera može se zaključiti da on misli da će Barišić ionako još dugo, do eventualne pravomoćne presude, biti formalno nevin. Zato smatra da nije toliko bitno hoće li on opet biti zastupnik. Barišić je podnio ostavku na sve dužnosti u HDZ-u, no još je uvijek član. Primjerice, Josipa Rimac je vrlo brzo isključena iz stranke nakon što je završila iza rešetaka u Remetincu.

Bačić: ‘Ni oporba ne vjeruje u interpelacije, prijedloge i opozive’

Oporba je i u prošlo sazivu Sabora imala problema u okupljanja svojih zastupnika za glasovanje, što se nastavilo i nakon zadnjih izbora. Čak i kada se radi o izjašnjavanju o točkama dnevnog reda koje je predložila sama opozicija, dosta zastupnika nedostake. Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, ne vjeruje da je riječ o očekivano slabijoj stegi unutar oporbe u odnosu na parlamentarnu većinu o kojoj Plenkovićeva Vlada. Bačić pak smatra da dio zastupnika iz opozicije ne dolazi u Sabor zato što se ne slaže s incijativama koje su uperene protiv Vlade, piše Novi list.

“Neshvatljivo mi je da tjednima i mjesecima u hrvatskoj javnosti govorite o nezakonitosti, predlažete različite interpelacije i opoziv pojedinih ministara, a kad se o tome odlučuje, trećina oporbe ne pristupi glasovanju. Ja iz toga iščitavam da niti oporbeni zastupnici ne vjeruju u opravdanost takvih prijedloga interpelacija i opoziva.

Pokušali su optužiti i oklevetati Vladu i HDZ zbog nekakvih nezakonitih, netransparentnih postupaka, a kada se su se trebali pokazati epilog je uvijek bio isti, njih 25 nije nazočilo glasovanju. Ne znam zašto oporba nije niti blizu bila na broju kada se ovaj tjedan glasovalo o prijedlogu istražnog povjerenstva i insperpelaciji o stanju zdravstva”, veli Bačić.