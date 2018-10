Milijan Brkić naglašava da ne želi dati ostavku nakon svih novootvorenih afera, ali nitko iz vrha HDZ-a ne želi ga više javno podržavati, pa niti oni kojima je on osobno pomagao ili ih je kadrovirao u ministarstvima. No, vrlo je izgledno da njegova mreža prijatelja i suradnika, svih onih kojima je činio usluge, još uvijek funkcionira i da će biti teško razgradljiva

Na Dan neovisnosti premijer, Andrej Plenković, i predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, odlučili su zgradu Sabora otvoriti za građanstvo te simulirati aktualac, doduše s lijepim pitanjima građana. S njima, međutim, nije bio “njihov” potpredsjednik Sabora, Milijan Brkić. Evidentno je da se Brkić posve maknuo iz svih HDZ-ovih aktivnosti. Nitko od osoba iz vrha HDZ-a niti ne izgovara riječi podrške Brkiću.

Čak je i ministar obrane, Damir Krstičević, kojeg s Brkićem veže dugogodišnja intenzivna suradnja, na pitanje ima li povjerenja u Milijana Brkića izbjegao odgovor i govorio o svom povjerenju u – državu. A onda je upotrijebio rečenicu koju je već patentirao Andrej Plenković – Milijan Brkić je Milijan Brkić.

Milijan Brkić je još uvijek zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora, ali kao i da nije. Sve je jasnije da je posve izoliran od stranačkih aktivnosti, a vrlo izgledno je da niti ne postoji nikakva komunikacija između njega i kruga oko Andreja Plenkovića. Brkić očito ne želi dati ostavku na stanačke dužnosti, ali i na funkciju u Saboru, stranka pak nije zatražila od njega nikakvo povlačenje neovisno o svim otvorenim aferama, te ostaje samo čekanje hoće li biti podignuta optužnica protiv Brkića.

BRKIĆ U SVE VEĆIM PROBLEMIMA, NACIONAL OBJAVIO SMS-OVE: ‘Moraš hitno stat malo i promijenit broj, skenira se sve…’

Ako dođe optužnica, slijedi i politička eliminacija?

Smatra se da će tek u tom slučaju uslijediti i potpuna eliminacija Milijana Brkića iz stranke, iako je općepoznato da je HDZ mnoge važne HDZ-ovce i dalje držao u stranci, pa i stranačkom vrhu, neovisno o optužnicama. Primjerice, Božidar Kalmeta je neokrznut cijelom kolekcijom optužnica bio i ostao u HDZ-u, dapače, upravo je napredovao. No, oko Milijana Brkića ubrzo se odvija proces izolacije i gotovo više nitko ne vjeruje da je moguć ponovni “oporavak” i opstanak Milijana Brkića u vrhu HDZ-a, ili uopće – u HDZ-u, u smislu “kao da se ništa nije dogodilo.”

I Brkić i promotivna mreža HDZ-a godinama su zidali imidž uglednog političara, a sada se sve raspuklo i rasulo: nema više niti jednog stranačkog kolege koji podržava Brkića. Koji želi pred kamerama reći primjerice ono što se obično znalo govoriti za stranačke uglednike koji bi se iznenada našli zasuti aferama, da se protiv njih “vodi medijska hajka”. Količina afera i sumnjivih poslova Milijana Brkića koji ovih dana iskaču sa svih strana iznimno je silovita i moćna. Neovisno o tome što je vidljivo da se sada ciljano vade dijelovi istraga i kompleksnih afera koji idu na račun Milijanu Brkiću, tu je toliko kompromitantnog materijala da pozicija Brkića ne može ostati neuzdrmana.

No, ostaje pitanje koliko je moćna mreža Milijana Brkića u HDZ-u i može li se njega “odrezati”, a da ne povuče za sobom i neke druge stranačke strukture. Ima onih koji ponavljaju da je Brkićev utjecaj “precijenjen”, ali ima i onih koji smatraju da se Brkića ne može eliminirati tek tako, da će u HDZ-u, i u slučaju njegova izbacivanja, ionako ostati još jedna siva mreža manje ili više poznatih i utjecajnih HDZ-ovaca koji će zauvijek ostati vezani na Milijana Brkića i spremni njemu ili njegovoj grupaciji činiti usluge.

Početak građenja mreže

Milijan Brkić potječe iz Hercegovine, iz mjesta Klobuk kraj Ljubuškog, ali se s roditeljima, kao osmogodišnjak, doselio u Zagreb. Srednju školu završio je u Zagrebu, JNA je odslužio u posljednjim danima Jugoslavije, a 1991., kao dvadesetogodišnjak, zaposlio se u policiji. Radio je kratko na osiguranju Zračne luke Pleso, a potom se kao dobrovoljac javio u jedinicu za specijalne namjene MUP-a, poznate Alfe. To je bio prvi njegov krug utjecajnih poznanstava: tu je, primjerice, upoznao Ivana Pranjića, današnjeg zapovjednika voda u Antiterorističkoj jedinici Lučko, Vladimira Fabera, kasnije ravnatelja Policije, ali i Blaža Curića, s kojim će se povezati kumstvom, te mu srediti zapošljavanje na mjestu vozača u HDZ-u, a kasnije i u Vladi RH.

Sudjelovao je u akciji Maslenica, u akcijama na tzv. Južnom bojištu, a u akciji Bljesak bio je i ranjen u eksploziji granate. Nakon što je 2015. podvrgnut operaciji kralježnice naglašavalo se da je to posljedica ranjavanja iz ratnih dana. Milijan Brkić je u MUP-u zaposlen sve do 2003. godine, 1998. dobio je od MUP-a i stan od 84 kvadrata na Malešnici, otkupio ga je i prodao 2012. U drugoj polovici devedesetih Brkić se zbližio s tadašnjim načelnikom PU Zagrebačke, Tomislavom Karamarkom.

KARAMARKO SE JAVIO FEJS STATUSOM: O aferama u kojima se spominje ne govori puno, ali je zato napao ‘neojugoslavene’

Kao zapovjednik Alfi odbio zapovijed

Upravo na nagovor Karamarka 2000. godine učlanio se u HDZ. Poznato je da je 2001. godine kao zapovjednik Alfi trebao sudjelovati u “razbijanju” prosvjeda protiv uhićenja Mirka Norca u Sinju, a nakon što je to odbio, on sam je tvrdio da je degradiran, te je 2003. napustio policiju. Sa 33 godine otišao je u prijevremenu mirovinu i uzeo otpremninu od 200 tisuća kuna.

Do 2005. radio je u privatnoj Poliklinici Svjetlost kao šef osiguranja i osobni vozač vlasnika Svjetlosti, poznatog oftamologa Nikice Gabrića, a onda se na poziv novog šefa SOA-e, Tomislava Karamarka, vraća u sustav, na mjesto zamjenika načelnika odjela za unutrašnju kontrolu, a ubrzo postaje i šef zagrebačke SOA-e. Godine 2008., kada Karamarko postaje ministar policije, Brkić je izabran za zamjenika tadašnjeg ravnatelja policije Vladimira Fabera, svog starog druga iz vremena Alfi, a posebno je zadužen za specijalnu i kriminalističku policiju te za Centar za forenziku.

Na parlamentarnim izborima u zimi 2011. Brkić je na listi HDZ-a ušao u Sabor, a nakon što je Karamarko u svibnju 2012. izabran za predsjednika stranke, Brkić je izabran za glavnog tajnika, a potom postaje i potpredsjednik HDZ-a. Godine 2011. je diplomirao na Visokoj kriminalističkoj školi, ali je otkriveno da je plagirao diplomski rad, te je doživio i poništenje diplome i ponovni proces “diplomiranja”. Bio je to samo jedan u nizu njegovih skandala, reklo bi se iz sadašnje perspektive: jedan od sitnijih…

SUMNJIVE MILIJUNSKE TRANSAKCIJE MILIJANA BRKIĆA: On i supruga dizali su kredite i uzimali pozajmice koje svojim prihodima nisu mogli vraćati

Povratkom u sustav počinje kupovati nekretnine i dionice

Kada se danas rekonstruira njegova neobično živahna investicijska faza, evidentno je da se ona događa u trenutku njegova ponovnog povratka u MUP i SOA-u. Čovjek koji je trebao istraživati kriminal i bdjeti nad sigurnošću počeo je iznenada kupovati nekretnine, dizati kredite i kupovati dionice.

Kada je 2014. Ministarstvo financija obavljalo porezni nadzor nad Milijanom Brkićem i njegovom bivšom suprugom Karmen popis primitaka i izdataka od 2005. do 2012. poprima razmjere jedne pristojne tvrtke: vrtjeli su ukupno oko 14 milijuna kuna. Posebno je zanimljivo da se pojavljuju milijunske posudbe brata Joze Brkića iz Australije, pri čemu nije poznato kojim kanalima se događala posudba i kakvo je podrijetlo milijuna relativno mladog iseljenika, a niti jednu instituciju nikada nije zaintrigiralo niti kako je to visokorangirani dužnosnik u obavještajnoj zajednici iznenada odlučio trgovati dionicama Plive.

Nekada skromni specijalac danas posjeduje zemljište u Svetom Roku i dva stana u Zagrebu, a nakon što se počelo pisati da u imovinsku karticu nije prijavio obnovljenu kuću u rodnom Klobuku u Hercegovini, on sam je izjavio da je ta kuća vlasništvo brata Joze. Od Alfi do danas, do Sabora, Milijan Brkić je bio iznimno vješt u izgradnji mreže po modelu usluga za uslugu. Na svim razinama: od bivših suboraca i kumova kakav je bilo Blaž Curić, do Zorana Gopca, sive eminencije hrvatskog rukometa, ali i svakojakih unosnih poslova i poduzetničkih pothvata, pa i onog poznatog pokušaja preuzimanja koncesije za Zlatni rat, do Pavla Vujnovca iz PPD-a, Josipa Klemma i njegovih security poslova, do lidera širokog spektra braniteljskih udruga i asocijacija.

POTPREDSJEDNIK VLADE O NESTALOM BRKIĆEVOM SPISU: ‘To me malo podsjeća na trilogiju kum, ali imamo povjerenja u HDZ’

Poveznica s ruskim kapitalom

U vrijeme kada ga je Karamarko povukao u stranku upravo je Brkić organizirao sve predizborne kampanje, birao ključne ljude za javne, ali i one nevidljive akcije. On je izabrao direktora predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg direktora PPD-a, Ivana Mlinarevića. Kažu da ih vezuje i prijateljstvo, ali i zajednički korijeni iz sela Klobuk u Hercegovini. To je ona predizborna kampanja u kojoj su za rad na društvenim mrežama angažirali tim nećakinje Zdravka Mamića, a zbog nezakonitog plaćanja cijeli je projekt završio u USKOK-u, naravno, s neizvjesnim ishodom istrage. I Vlado Galić, sadašnji savjetnik predsjednice za nacionalnu sigurnost, spada u krug Brkićevih suradnika

Godine 2016. objavljeno je da je upravo Milijan Brkić organizirao posudbu 4,2 milijuna kuna od Pavla Vujnovca, vlasnika PPD-a, tvrtke za uvoz plina povezane s ruskim kapitalom, za potrebe preživljavanja HDZ-a. Vujnovac je dao dramatični intervju tjedniku Nacional o dugu stranke, ali sve je ubrzo riješeno i izglađeno.

Nakon što je otkrivena veza Tomislava Karamarka i MOL-a tvrdilo se da je upravo glas Milijana Brkića bio presudan za njegovu ostavku. Bio je to trenutak u kojem je puklo njihovo dugogodišnje prijateljstvo i uzajamno podržavanje, a Brkić je, jednako spretno kao i prije Karamarku, pomogao organizirati unutarstranačku implementaciju novog predsjednika stranke, Andreja Plenkovića. Nakon prekida suradnje s Mostom, Brkić je sredio većinu u Saboru: prvo Sauchu, a onda i Ivana Vrdoljaka i njegove ostatke ostataka HNS-a, pri čemu je sigurno pripomogla činjenica da ih je obojicu spajalo prijateljstvo s Pavlom Vujnovcem iz PPD-a.

Brkićeva mreža policajaca

Koja je to mreža kojom je on tako uspješno ulazio u dubinu stranke? Jedan izvor kaže da je upravo Brkić zaslužan za veliki broj članova stranke – policajaca. Među braniteljskim udrugama pokušava ga se neutralizirati kroz HDZ-ovu zajednicu branitelja Gojko Šušak ali i kroz Generalski zbor. No, i dalje se smatra da je Josip Klemm i dobar dio braniteljskih udruga koje on kontrolira i dalje uz Milijana Brkića. Njegov kadar je i Ante Deur, savjetnik predsjednice za branitelje.

U MUP-u je Brkić prisutan preko savjetnika Mladena Markača, a za ravnatelja policije Nikolu Milinu i njegov najuži tim kaže se obično da su “Brkićev kadar”. No, bit će posebno zanimljivo pratiti kako će se u procesu rušenja Milijana Brkića držati ministar obrane Damir Krstičević. Upravo je Milijan Brkić ubacio u igru Krstičevića za ministarsko mjesto i uvjerio Plenkovića da Krstičević više nije Karamarkov čovjek. Prijateljstvo Brkić-Krstičević traje još iz devedesetih, ali posebno je učvršćeno u vrijeme kada je Brkić napredovao u kadrovskim križaljkama MUP-a i SOA-e: nikada se nije podvrgnulo nikakvim propitivanjima razmjere poslovanja Krstičevićeve bivše tvrtke M San i državnih tvrtki.

Milijan Brkić je kao neformalni savjetnik Krstičeviću pomogao i pri izboru osoba za neke od najznačajnijih funkcija u strukturi MORH-a. Primjerice, zamjenik načelnika Glavnog stožera, Drago Matanović, je Brkićev čovjek. Također, zamjenik ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije, Ivica Komljen, stari je Brkićev ratni drug, još iz one prve kolekcije iz specijalne policije MUP-a.

PLENKOVIĆEV TIP ZA TVRDU DESNICU: Ratovao je na krvavim bojištima Afrike, prima golemu plaću u HEP-u i pomoći će bazi da zaboravi Vasu

Mašta li vječni broj dva o liderskoj poziciji?

Dakle, za HDZ je Brkić držao dvije izuzetno važne mreže, MORH i policiju, kroz kadroviranje na vrhu, ali i bezbroj sitnih kontakata na terenu. U vrijeme predizbornih kampanji on je bio taj koji je znao koga angažirati i gdje tražiti novac. Držao je komunikaciju prema dva izuzetno kontroverzna poduzetnička punkta, prema Zoranu Gopcu, ali i Vujnovićevom PPD-u. Milijanov brat Jozo Brkić, koji se nakon relativno kratkog boravka u Australiji vratio kao milijunaš, u proteklih je godinu dana počeo kupovati i iznajmljivati desetke poslovnih prostora u Zagrebu. Upućeni kažu, uz savjete svestranog i sveprisutnog Zorana Gopca.

Upravo je Jozo Brkić trebao biti važna karika u finalnom brušenju karijere Milijana Brkića. On se htio profilirati kao “čisti” političar, čovjek u finim odijelima s porculanskim osmijehom, izvrsni poznavatelj saborskog poslovnika kojeg su pojedini novinari izvjestitelji iz Sabora već počeli nazivati “najboljim voditeljem saborskih sjednica”, političar koji je uspio uz pomoć telefonskih poziva ključnim novinskim izdavačima gotovo posve iskorijeniti svoj poznati nadimak Vaso iz tekstova kritički raspoloženih novinara, te se počelo postavljati i pitanje ne mašta li taj “vječni broj dva” u HDZ-u i o mjestu predsjednika stranke… jednog dana.

Vaso je opet postao Vaso

Takav ambiciozni političar obiteljske poslove, nekretninske zahvate, dionice itd. mogao je vrlo elegantno prepustiti – bratu poduzetniku. Po potrebi sve što bi financijski bilo čudno oko Milijana Brkića uvijek se moglo pripisati uspješnom bratu neutvrdivog poduzetničkog puta u dalekoj Australiji. Ali pojavila se afera s prostitutkama iz 2011. i falsifikator SMS korespondencije, za potrebe Zdravka Mamića, a možda i nekih drugih. I stalno cure još kojekakvi materijali za koje se znalo da postoje o Milijanu Brkiću, ali su bili savršeno spakirani u ladicama.

Milijan Brkić, čovjek koji je još prije dva-tri tjedna bio politički uglednik prve klase, onaj koji ima pravo na “jedan na jedan” intervju u najgledanijoj informativnoj emisiji najjače nacionalne televizije da bi tumačio ključne političke procese te mjesecima, pa i godinama nije više bio “Vaso”, sada je opet – Vaso.

Na pitanje novinara razmišlja li o ostavci odlučno je odgovorio: “Nikamo ja ne idem.” Tako je indirektno odgovorio onima koji spekuliraju da je obiteljska kuća u Klobuku, u Hercegovini, zapravo sređena za svaki slučaj, za potrebe bijega u stilu Zdravka Mamića.