USKOK je u srijedu podigao optužnicu protiv četvorice bivših ministara - Darka Horvata, Borisa Miloševića, Tomislava Tolušića i Josipa Aladrovića te još četvero osumnjičenih u dva kraka istrage pokrenute zbog navodnih nezakonitosti s dodjelom poticaja.

Uz četvoricu bivših ministara, kako se neslužbeno doznaje, optuženi su Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić.

Dizanje optužnica komentirala je saborska zastupnica Dalija Orešković. Bila je žestoka, kao i inače. A nakon što smo napisali kako će premijeru Plenkoviću biti muka od njezinih riječi, podijelila je naš tekst na Facebooku i onda još žešće napala HDZ:

"Nije cilj to da Andreju Plenkoviću bude muka od mojih riječi, već je cilj da svima nama prestane biti muka od HDZ-ove i svake druge korupcije. Taj cilj možemo ostvariti izgradnjom države koja nije unaprijed skrojena po HDZ-ovoj mjeri. Godinama govorim da korupcije počinje od neustavnih izbornih jedinica i krađom glasova zbog čega HDZ osvaja više mandata nego što im pripada. Godinama govorim da je korupcija kapilarno premrežena u prekomjernom broju županija gradova i općina. Godinama govorim o slabostima unutar pravosuđa i slabim ovlastima antikorupcijskih tijela. Onog trena kada obznanim da su me u prijedlozima za koje se borim, mnogi napokon i čuli, bit će to početak pada države HDZ-a."