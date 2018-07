MOBING U HRVATSKOJ POŠTI: Samohranoj majci moraju platiti 250.000 kuna zbog onog što su joj radili. ‘Bilo je to krajnje ponižavajuće’

Hrvatska pošta mora platiti 250 tisuća kuna odštete svojoj zaposlenici, 45-godišnjoj Marijani Š. iz Splita zbog višegodišnjeg mobinga koji je proživljavala. Nepravomoćna je to presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu

Marijana. Š. bila je nego šefica regionalnog ureda Hrvatske pošte u Dalmaciji, a Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da je bila mobingirana od kolegica koje su bile stepenicu više od nje u hijerarhiji te da je sve to vrijeme Uprava nije zaštitila, piše Slobodna Dalmacija.

Ova samohrana majka je na sudu uspjela dokazati da su je dvije nadređene kolegice, inače izvršne direktorice Divizije Mreža, pod čiju ingerenciju pripadaju svi prijamni uredi u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji – mobingirale. To su bile Doroty K. (od listopada 2009. do kraja 2010.) i njezina nasljednica Anđela K. (od 2011. do kraja 2014).

Gospođa Marijana Š. već 25 godina radi u “Hrvatskoj pošti”, a mobingiranje nije prestalo intervencijom Uprave nego tako da je ona dobila otkaz ugovora o radu, piše Slobodna Dalmacija.

MOBING REDOVAN, A PRAVE ZAŠTITE NEMA: ‘Šef ga je pretukao, ali ostao je. Ako ode -gubi sva prava’

Morala mjeriti prozore po uredima

“Sjećam se da mi je Doroty K. jednom dala zadatak izmjeriti sve prozore na svim poštanskim uredima za koje sam bila zadužena, i na kopnu, i one na otocima, i to u vrlo kratkom roku. Iako sam te podatke izvadila iz baze podataka naše Službe za održavanje, nije ih priznala. Drugi voditelji samo su joj dostavili podatke iz sustava, a meni je naredila da fizički odem u svaki poštanski ured i izmjerim svaki prozor. Još je kasnije zvala te poštanske urede da provjeri jesam li bila tamo. Nikada mi nije rekla za što su joj ti podaci trebali. Stalno je tražila neke nepravilnosti u mom radu i zahtijevala od mojih podređenih da me prijavljuju, ali oni to nisu htjeli raditi”, rekla je Marijana Š.

O ovom mobingu bilo je riječi i na jednom sastanku na kojem je bio prisutan i direktor ljudskih resursa te predstavnici sindikata. Direktor je zaključio da je za 30 posto mobinga bila kriva Doroty K., odnosno njezina netrpeljivost prema meni, dok je ostatak bio problem loše organizacije posla. Međutim, ništa se nakon toga nije poduzelo.

Maltretiranje izvan radnog vremena

Gospođa Marijana je na sudu ispričala kako je sve to bilo prilično nečovječno te kako ju je Doroty često zvala i izvan radnog vremena, vikala na nju, i optuživala je na razne stvari. Sve joj je to, kazala je, utjecalo na zdravlje, a kao samohrana majka osjećala se grozno jer je radila po cijele dane, a dijete joj je ostajalo samo kod kuće. Posao joj kaže, nije bio problem, ali ju je smetao taj krajnje ponižavajući i nečovječan odnos.

Prozvanim šeficama navodno je izblijedjelo sjećanje, a Općinski radni sud u Zagrebu na kraju je zaključio da zbog svega što je gospođa Marijana doživjela na svom radnom mjestu Hrvatska pošta mora platiti 250 tisuća kuna odštete, jer je nedvojbeno bila mobingirana.

Predstavnici Hrvatske pošte išli su toliko daleko da su inzistirali na tome da vještak pojasni jesu li zdravstveni problemi njihove zaposlenice posljedica odnosa njezinih nadređenih ili možda razvoda i činjenice da je nastavila živjeti kao samohrana majka. Sud je zaključio da je ipak sve bila posljedica mobinga, piše Slobodna Dalmacija.