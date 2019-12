MNOGIMA NEĆE BITI LAKO – VAKULA NAJAVIO SNIJEG PA UPOZORIO: ‘Ovaj tjedan bit će sve, samo ne meteorološki dosadan…’

‘Uz sve to, na promjene vremena osjetljiviji ljudi, i ne samo oni, jamačno će osjećati i većinom nepovoljne biometeorološke prilike, te česte promjene tlaka’

Posljednjih pet dana baš i nismo vidjeli sunca, a razlog je nedostatak južnog i jugozapadnog vjetra koji je puhao u gorji, no samo ponegdje i u nizinama. No, svejedno je bilo srušenih rekorda. Primjerice, u Varaždinu je jučer izmjereno sedam stupnjeva Celzijevih – najviše u dosadašnjem prosincu.

Najviše dvoznamenkaste vrijednosti u kopnenim su krajevima bile oko Ogulina, Slunja i Plitvičkih jezera, a najviše u Hrvatskoj – na dubrovačkome području i otocima srednjeg Jadrana, gdje je najviša temperatura zraka mjestimice bila čak i 19 °C. U Dubrovniku, primjerice, 18,5 °C, što je najviša do sada na dan 8. prosinca u povijesti mjerenja na toj postaji, od 1961. godine, te jedna od desetak najviših u godini poslije blagdana svetoga Nikole, navodi meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Promjenjivo i raznoliko vrijeme

Ovaj tjedan bit će sve samo ne meteorološki dosadan, najavio je Vakula. “Razočarat će željne stabilnog vremena, a razveseliti one koji vole promjenljivo i raznoliko vrijeme. Kiše će gotovo posvuda biti u većinom najtopliji ponedjeljak i utorak, te ponovno u hladniji četvrtak i petak, i to obilnije na Jadranu i područjima uz njega, a najmanje će je pasti u istočnoj Hrvatskoj, posebice u Podunavlju. Snijega će od ponedjeljka navečer do utorka ujutro biti uglavnom u gorju, a tijekom četvrtka i petka moguć je i u nekim nizinama, većinom središnje Hrvatske, prognozira Vakula.

Sutra i u srijedu na Jadranu bi probleme mogla stvarati jaka i olujna bura, dok će u četvrtak, a posebno u petak, puhati jugo.

“Uz sve to, na promjene vremena osjetljiviji ljudi, i ne samo oni, jamačno će osjećati i većinom nepovoljne biometeorološke prilike, te česte promjene tlaka – nakon njegovog pada u utorak, u srijedu slijedi porast na vrijednosti ponegdje i više od 1020 hPa, pa zatim do petka još jači pad, vjerojatno i na ispod 990 hPa, a za vikend ponovno porast na 1015 hPa, gdjegod i više”, upozorio je Vakula.

Ponedjeljak: južina, većinom i kiša, toplije

U ponedjeljak će promjena vremena najkasnije stići u istočnu Hrvatsku, pa će ujutro još mjestimice biti magle, a danju su moguća sunčana razdoblja. Kiše će u zapadnoj Slavoniji biti poslijepodne, a u noći i drugdje. Bit će toplije nego u nedjelju, uz poslijepodnevna temperaturu između 7 i 11 °C.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura između 2 i 4 °C, a najviša dnevna od 8 do 10 °C.

Kiše će već od jutra biti u gorskim krajevima te na sjevernom Jadranu, ponegdje i obilnije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo uz umjereno valovito more. Poslijepodnevna temperatura u gorju između 7 i 10 °C, uz obalu i na otocima od 12 do 15 °C.

Promjenljive naoblake te povremene kiše bit će i u Dalmaciji, a kiša će biti češća u drugom dijelu dana. Zapuhat će umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 17 °C, u unutrašnjosti oko 12 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka i povremena kiša, te umjereno do jako jugo i južni vjetar i većinom umjereno valovito more.”

Za cijelu Hrvatsku za danas i utorak izdana su brojna upozorenja zbog moguće obilne kiše, ali i jakog i olujnog juga i jugozapadnog vjetra, javlja Meteoalarm.

U nastavku tjedna promjenljivo…

“U noći na utorak te u utorak ujutro u višem gorju može biti susnježice i snijega. Zatim će oborine u kopnenom području postupno prestati, a u drugom dijelu dana će se sa zapada i postupno razvedriti, uz zahladnjenje. U srijedu će jutro biti hladno uz mraz i mjestimičnu maglu, a danju barem djelomice sunčano. Od četvrtka ponovno oborine, a malo snijega osim u gorju, može pasti i ponegdje u nizinama.

Na Jadranu u utorak postupan prestanak kiše i razvedravanje, pa će u srijedu prevladavati sunčano. Ali ne zadugo, jer od četvrtka ponovno valja računati na povremenu kišu. U utorak će puhati jaka i olujna bura, koja će se do kraja dana proširiti na cijelu obalu. U srijedu vjetar će malo oslabjeti, a u četvrtak okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Od četvrtka bit će postupno hladnije.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.