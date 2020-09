MNOGI GRAĐANI TVRDE DA JE NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU NAMJEŠTEN: ‘Neka se sve poništi!’; Iz Fonda poručili – nema šanse

Nezadovoljni građani već su u utorak, čim je otvoren, tražili poništavanje natječaja za energetsku obnovu kuća teškog 204 milijuna kuna tvrdeći da je namješten

Mnogi građani pitaju se je li natječaj za energetsku obnovu, održan u utorak, bio namješten. Spremno su čekali da se u 9 sati prijave online, a onda to nisu mogli zbog preopterećene mreže. Sumnju u natječaj iskazuju i oni koji su se uspjeli prijaviti, ali pod jednim brojem da bi se potom na listi našli pod posve drugim.

‘Zašto bih se pomaknuo na listi, ako sam dobio svoj broj?’

Jedna velikogorička kućica u cvijeću trebala je doživjeti energetski procvat, kaže se u prilogu RTL Direkta. Njezin vlasnik, Nenad Bižić, u utorak je točno u 9 sati pokušao predati prijavu za energetsku obnovu, a u srijedu je shvatio da se broj prijave koji je dobio mailom ne poklapa s njegovim brojem na rang-listi prijavljenih koji je objavio Fond za zaštitu okoliša.

“Dobio sam mail s potvrdom prijave koji je 6873 i danas, kada sam išao gledati listu, za nekakvih 49 brojeva sam se pomaknuo unaprijed. Ne postoji logika. Zašto bih se ja pomaknuo za četrdesetak brojeva, ako sam dobio internetsku potvrdu sa svojim brojem”, kazao je RTL-u Nenad Bižić iz Velike Gorice.

Nezadovoljni traže poništavanje natječaja

Još je onih koji su se prijavili i uočili isto.

“Po njihovom sam ja na 6704. mjestu, a po onome što su mi poslali na mail prilikom urudžbiranja je da sam 6753. S tim da sam čuo komentare ljudi koji su se isto prijavljivali, dobili su mail, ali ne i broj pod kojim su urudžbirani”, kazao je Marko Nekić iz Osijeka.

Nezadovoljni građani još u utorak su tražili poništavanje natječaja teškog 204 milijuna kuna kojim će se sufinancirati obnova samo za prvih dvije tisuće prijavljenih.

U Fondu za zaštitu okoliša kažu kako nema razloga za poništavanjem natječaja i da je sve odrađeno transparentno.

Fond: Sve radi računalo, nema ljudskog faktora

Iz Fonda su objasnili i odstupanja u broju prijave spram onoga na objavljenoj rang-listi.

“Ako je netko radio nekakvu izmjenu onda je moguće da se pomaknuo u poretku. Netko se mogao samo na niže pomaknuti. Sve radi računalo automatski, nema ljudskog faktora. Kako je netko nešto radio, to je računalo zabilježilo koje je vrijeme bilo”, kazao je Ivan Čutić, voditelj Službe za sustavno gospodarenje energijom.

Za one koji su kasnije bili bolje rangirani u odnosu na prijavu, u Fondu kažu da je do toga došlo zbog potencijalnog brisanja nekih zahtjeva. Čutić kaže da su redni brojevi stavljeni kako bi se ljudi lakše snalazili u dokumentu.

‘Imali smo ‘najbrži prst’ i ranije’

Informatički stručnjak Marko Rakar tvrdi da informatičari stranicu nisu dobro pripremili.

“S obzirom na to da imamo više od jednog korisnika koji se požalio da to nije funkcioniralo, ima vrlo malo prostora za razne interpretacije. Dakle, što se dogodilo da sustav ‘ne šljaka’. On je najvjerojatnije poddimenzioniran i nije predviđen za takvu navalu i bilo bi fer od Fonda da priznaju tu činjenicu”, kazao je Rakar za RTL Direkt.

Objasnio je i je li moguća situacija da je netko “ubacio” u sustav prijavu i prije službenog otvaranja natječaja.

“Imali smo taj najbrži prst i ranije i dokazali smo da je bilo tih situacija i ranije i da je bilo pojedinaca koji su svoju prijavu predali ranije u nekom drugom terminu. Unaprijed je ubace u sustav i onda neki informatičar promijeni vrijeme i datum kad je stvar predana. Ja bih rekao da je ta stvar apsolutno moguća”, kazao je Rakar.

