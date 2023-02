Europska komisija je u ponedjeljak blago povisila procjene rasta hrvatskog gospodarstva u prošloj, ovoj i sljedećoj godini te zadržala prethodnu prognozu da će inflacija ove godine usporiti na 6,5 s prošlogodišnjih 10,7 posto. Komisija u zimskim ekonomskim prognozama procjenjuje da je hrvatski BDP prošle godine rastao 6,3 posto, da će ove godine rasti 1,2 posto, a sljedeće 1,9 posto.

Ekonomist Neven Vidaković ustvrdio je da su prognoze jedna “pomična meta”.

Nije bilo hladne zime

“To što se one često mijenjaju ustvari samo odražava da se mijenja stanje u ekonomiji”, kaže Vidaković za N1 i objašnjava “što se sve nije dogodilo ove zime”.

"Nije se dogodila hladna zima, kako se nije dogodila hladna zima, svi oni problemi s plinom i energijom koji su se mogli dogoditi, nisu se dogodili, pa je normalno da je ekonomija pozitivno reagirala na to. Iz toga proizlazi ovo da su se očekivanja malo poboljšala. A ekonomski rast od 1 posto nije ozbiljan dobar rast”, kaže Vidaković.

Komentirao je i brojke koje je iznijela Europska komisija koje govore da bi Unija mogla izbjeći tehničku recesiju. Vidaković kaže da je to politizacija ekonomije i puimpanje naše sreće. “Recesija nije izbjegnuta. Problem koji će napraviti Europska centralna banka već se počeo dogaćati”, kaže Vidaković.

ECB kao Centralna banka Jugoslavije

"ECB se u koroni ponašao indentično kao Centralna banka Jugoslavije. Ona je davala novac privredi tako da ju je praktički direktno kreditirala. ECB je dala 2.3 bilijuna eura dala kredita bankama da kreditiraju privredu. Problem je taj što kad Cnetralna banka to napravi, ona ubaci jako puno novca u sustav i načelno ti nije veliki problem dokle god taj novac polako kola kroz ekonomiju. Kako nije polako kolao, već eksplodirao, imamo veliku inflaciju. ECB planira sad planira napraviti suprotno, odnosno enormnu količinu novca povući iz opticaja”, kaže Vidaković i dodaje da se radi o čak 15 posto ukupne količine novca na tržištu.

“Nijedan sustav ne može dobro reagirati na takvu kontrakciju”, upozorava Vidaković i uspoređuje to s povlačenjem 13 milijardi kuna s tržišta u Hvatskoj 2009. godine.

"Sustav bi mogao trokirati"

Upozorava da bi sustav mogao trokirati.

“To znači da ćemo imati ekonomsku stagnaciju u najgorem mogućem smislu. Doći će do prestanka rasta kredita i prestanka investiranja u najgorem mogućem trenutku. Onog trenutka kad se provodi deglobalizacija imat ćemo naglo smanjenje investiranja i naglo smanjenje proizvodnje u trenutku kad banke prestaju kreditirati i inflacija je oko 6 posto i ekonomski rast pada. A Europi očajnički treba da se sva globalna proizvodnja ponovo vrati u Europu. Te Europljani, s ovim likovima koji nas vode to ne mogu prepoznati”, kaže Vidaković i dodaje da su Amerikanci to prepoznali.

Govorio je i o najavama da će građanima rasti plaće nakon ljeta. “Nama će plaće jako malo rasti, značajno ispod inflacije u ovom slučaju i nikad neće doseći europske plaće, jer je to službena politika vlade. Službena politika Vlade Republike Hrvatske je da se zaustavi i ograniči rast plaća. To je demonstrirano stotine puta”, kaže Vidaković za N1.