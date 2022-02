Predsjednik Sindikata radnika migranata Franjo Lazar gostujući u Novom danu N1 televizije komentirao je najave da će Porezna uprava naplaćivati velike kazne za one koji neće prijavljivati inozemne dohotke.

Upitan koliko građana Hrvatske radi u inozemstvu kazao je da "po informacijama gospodina Kutleše iz Porezne uprave, negdje oko 120 tisuća hrvatskih građana prijavljuje inozemni dohodak, a više od 200 tisuća ne prijavljuje". Konstatirao je da se može govoriti o više od 300 tisuća radnika migranata.

Lazar je zatim kazao da je Sindikat osnovan u srpnju prošle godine i tada su se javili sadašnjem županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku preko kojeg su došli do Sabora.

"Došli smo potom do Porezne uprave i gospodina Kutleše koji nas je primio u listopadu. Dogovorili smo se s njime da ne bi kažnjavali one koji nisu prijavili inozemni dohodak u zadnjih pet godina, kao i da ne bi obračunavali zatezne kamate", kazao je.

Prijava inozemnog dohotka

Napomenuo je i to da svaki radnik koji radi u drugoj državi plaća u toj državi porez na osobni dohodak, ali i da bi po zakonima Republike Hrvatske svi koji rade izvan države trebali prijaviti inozemni dohodak koji bi se oporezivao.

Naveo je i primjer člana Upravnog odbora Sindikata radnika migranata koji je dobio rješenje za plaćanje poreza zbog inozemnih dohodaka. "Gospodin Brodar je dobio rješenje da za pet godina plati 167 tisuća kuna poreza u Republici Hrvatskoj. S time da su se njemu za zadnje tri godine nabile kamate pa ima više od 210 tisuća kuna. To će se sad nagomilati i mislim da će biti više od 100 tisuća Hrvata koji će biti u toj situaciji", rekao je Lazar.

Istaknuo je da nije poznato po kojim točno kriterijima obračunava hrvatska Porezna uprava. "Najviše to pogađa ljude s manjim prihodima u stranim državama. Naše njegovateljice u Austriji rade kao obrtnice i one spadaju u rang onih koji zarađuju do 11 tisuća eura i ne oporezuje ih se. U Hrvatskoj se to oporezuje", dodao je.

Kazao je da će oni kao sindikat poštovati volju njihovih članova. "Svi naši članovi rekli su da se neće javiti u Poreznu upravu dok nemaju informaciju kako će se porez na inozemni dohodak obračunavati", zaključio je Lazar.